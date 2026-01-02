Tesla tem queda nas vendas de veículos elétricos e perde liderança para BYD

A Tesla, que já foi a maior vendedora de veículos elétricos, perdeu o primeiro lugar para a chinesa BYD após relatar declínios anuais de entrega de veículos pelo segundo ano consecutivo. As vendas da Tesla caíram 9% em todo o ano de 2025 e diminuíram 16% no quarto trimestre em comparação com o ano anterior.

A fabricante de veículos elétricos está se ajustando a um cenário de compras disruptivo com o fim dos subsídios federais. A empresa viu um aumento inesperado de vendas no terceiro trimestre, quando compradores nos EUA se apressaram para aproveitar o crédito fiscal de US$ 7.500 que estava expirando. No quarto trimestre, não houve incentivos especiais. A montadora chinesa BYD, que não vende veículos nos EUA, comunicou na noite de quinta-feira, 1º, que vendeu 2,26 milhões de veículos elétricos a bateria no ano passado, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. A Tesla, por sua vez, disse que vendeu 1,64 milhão de veículos em 2025. Para a BYD, o marco é significativo e suas ações, negociadas em Hong Kong, fecharam em alta de 3,6%. Faz apenas alguns anos que o fundador da montadora chinesa temia que a BYD não sobrevivesse. A empresa ainda enfrenta concorrência crescente de empresas como Geely e Leapmotor no mercado de carros econômicos na China. A Geely aumentou a produção de veículos elétricos em 39% no ano passado. A Leapmotor, que antes era uma pequena concorrente no mercado de veículos elétricos na China, atingiu sua meta de 500.000 unidades para 2025 antes do prazo e estabeleceu um objetivo ambicioso de um milhão de carros para 2026.

Para a Tesla, 2025 foi um ano como nenhum outro. No início do ano, o CEO Elon Musk teve um papel controverso na Casa Branca supervisionando o Departamento de Eficiência Governamental. Isso causou reações contrárias em alguns revendedores da Tesla nos EUA e uma retração nas vendas. Apesar disso, Musk projetou confiança, focando nos novos produtos que a Tesla está trazendo para o mercado, incluindo robotáxis, o Cybercab sem volante e os robôs humanoides Optimus. No entanto, as vendas de carros ainda são a principal fonte de receita da Tesla, contribuindo com cerca de três quartos de sua receita. O balanço final trimestral da Tesla foi de 418.227 veículos elétricos entregues. A Tesla não atingiu as estimativas dos analistas, que eram de 422.850 entregas, de acordo com uma média de 20 projeções publicadas pela empresa.

A Tesla também relatou crescimento de 49% em seu negócio de energia. Em outubro, a Tesla lançou versões mais baratas e simplificadas do seu popular sedan Model 3 e do SUV Model Y na tentativa de aumentar a demanda. Mesmo assim, as vendas nos EUA caíram nos primeiros dois meses do trimestre, de acordo com dados da indústria. Em novembro, os acionistas aprovaram um novo pacote de remuneração para Musk que poderia torná-lo o primeiro trilionário do mundo, se ele conseguir aumentar o valor de mercado da Tesla para $8,5 trilhões, enquanto atinge uma série de metas financeiras e operacionais. (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)