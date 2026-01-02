Programa de recompra do Fed empresta montante recorde no último dia de 2025

Um maior uso da linha de crédito já era esperado nos últimos dias do ano. Os mercados de recompra estavam mais restritos no final de 2025, o que levou o Fed a encerrar um programa de longa duração de redução do balanço patrimonial, mas as novas compras de reservas compulsórias iniciadas no mês passado podem aliviar essas tensões ao longo do tempo ou, pelo menos, impedir um aperto ainda maior.

As instituições financeiras tomaram emprestado US$ 74,6 bilhões da linha de recompra permanente do Federal Reserve no dia 31 de dezembro, informou o Fed de Nova York. O uso da linha ocorre diante das necessidades de liquidez do fim do ano e representou um montante recorde.

O uso da linha de crédito de curto prazo (SRF) diminuiu na manhã de sexta-feira, com US$ 3 bilhões em empréstimos, segundo o Fed de Nova York.

No dia 31, foram tomados empréstimos garantidos por US$ 31,5 bilhões em títulos do Tesouro e US$ 43,1 bilhões em títulos lastreados em hipotecas. Os empréstimos de quarta-feira se compararam ao pico anterior de US$ 50,35 bilhões registrado em 31 de outubro, que foi o fim de um trimestre.

A mesa de operações de mercado aberto do Fed de Nova York é autorizada e instruída pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) a realizar operações de recompra (repo) e operações de recompra reversa. Essas operações de mercado aberto apoiam a implementação da política monetária e o bom funcionamento do mercado, ajudando a manter a taxa de juros dos fundos federais (fed funds) dentro da meta estabelecida pelo FOMC.

As operações de recompra (repo) são transações comuns nas quais a mesa de operações compra títulos de uma contraparte, sujeita a um acordo para revendê-los posteriormente. Uma operação de recompra é economicamente semelhante a um empréstimo garantido por títulos e aumenta temporariamente a oferta de reservas no sistema bancário.