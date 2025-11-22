Passagem de ônibus aumentará em Fortaleza em janeiro de 2026

￼PASSAGEIROS no primeiro dia de retorno das linhas suspensas / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Passagem de ônibus aumentará em Fortaleza a partir de janeiro de 2026, informa a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Novo valor será de R$ 5,40 para inteira. A tarifa estudantil não sofreu alterações e segue em R$ 1,50. O Passe Livre Estudantil continua em dias letivos. O valor atual da passagem é R$ 4,50.

A Etufor divulgou no início da tarde deste sábado, 22, que o valor é consenso entre o órgão da gestão municipal e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que havia proposto tarifa no valor de R$ 7,30. Leia Mais | 26% das linhas de ônibus de Fortaleza sofreram redução de viagens entre julho de 2023 e 2024 Empresa anuncia renovação de frota com mais 120 coletivos, além do aumento de 72% para 100% da frota climatizada. Também foi acordada a ampliação de rotas e linhas, porém, sem detalhamento ainda. Em setembro, usuários do transporte público de Fortaleza foram supreendidos pela suspensão de 25 linhas de ônibus, afetando cerca de 9 mil usuários. A decisão havia sido unilateral do Sindiônibus, sem a anuência da Etufor, e tinha como justificativa a busca por reajuste do subsídio mensal pago pela Prefeitura ao Sindicato para prestação do serviço.

De acordo com a Etufor, a nova tarifa vai impactar 9% dos usuários do sistema. "Hoje, 68% dos passageiros utilizam o Vale Transporte, pago por empresas. E 23% são beneficiados por gratuidades, como idosos e pessoas com deficiência e esse valor já é pago integralmente pela Prefeitura", afirmou, em nota, o presidente da Etufor, George Dantas. O subsídio mensal do transporte complementar coletivo na Capital é de R$ 16,5 milhões. A Etufor explica que o valor deriva de cálculos que envolvem custos fixos, variáveis e despesas do transporte divididos pela demanda. Como mostrado pelo O POVO, o percentual da demanda por passageiros tem diminuído.