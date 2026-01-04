Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Giuliano Verdi, herdeiro do grupo Rodobens, aos 51 anos

Tipo Notícia

Giuliano Finimundi Verdi, um dos herdeiros do grupo Rodobens, morreu na sexta-feira, 2, aos 51 anos de idade. A informação foi confirmada pela empresa, da qual ele era acionista, integrante do comitê de pessoas e conselheiro.

"Giuliano teve participação relevante na trajetória do grupo, contribuindo com dedicação, senso de responsabilidade e respeito às pessoas. Sua atuação foi marcada pelo compromisso com os valores que sempre orientaram os negócios da família", informa a Rodobens, em nota.

Giuliano nasceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e era filho do empresário Waldemar Verdi Jr. Segundo informações do telejornal Tem Notícias, da TV Tem, afiliada da Rede Globo, ele sofreu um infarto durante férias com a família no litoral da Bahia.

No Instagram, a modelo Isabella Fiorentino lamentou a perda: "Giu é a pessoa mais doce, querida e especial que eu já conheci! Sua família é como se fosse a minha família! Que Deus conforte nossos corações."

