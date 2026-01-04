Morre Giuliano Verdi, herdeiro do grupo Rodobens, aos 51 anos

Giuliano Finimundi Verdi, um dos herdeiros do grupo Rodobens, morreu na sexta-feira, 2, aos 51 anos de idade. A informação foi confirmada pela empresa, da qual ele era acionista, integrante do comitê de pessoas e conselheiro.

"Giuliano teve participação relevante na trajetória do grupo, contribuindo com dedicação, senso de responsabilidade e respeito às pessoas. Sua atuação foi marcada pelo compromisso com os valores que sempre orientaram os negócios da família", informa a Rodobens, em nota.