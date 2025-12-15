Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Korea Zinc fecha parceria com governo dos EUA para fundição de minerais críticos no Tennessee

A Korea Zinc anunciou nesta segunda-feira, 15, uma parceria estratégica com o governo dos Estados Unidos para construir uma grande fundição de minerais críticos no país, em um projeto avaliado em US$ 6,6 bilhões em investimentos diretos e cerca de US$ 7,4 bilhões quando considerados capital de giro e custos financeiros. O acordo envolve o Departamento de Guerra e o Departamento de Comércio dos EUA e prevê a instalação de uma fábrica de aproximadamente 650 mil metros quadrados em Clarksville, no Estado do Tennessee.

Segundo a empresa, a iniciativa representa um "marco crítico" na cooperação econômica entre Estados Unidos e Coreia do Sul e tem como objetivo reduzir a dependência americana de cadeias globais concentradas em poucos países. O projeto prevê uma fundição integrada capaz de produzir 13 metais não ferrosos, dos quais 11 são classificados como "minerais críticos" pelo governo norte-americano.

A unidade deverá processar cerca de 1,1 milhão de toneladas de insumos por ano, com produção estimada em 540 mil toneladas de produtos acabados, incluindo zinco, chumbo, cobre, ouro, prata e minerais estratégicos como antimônio, índio, gálio e germânio. As operações comerciais estão previstas para começar de forma gradual a partir de 2029, após o início das obras em 2026.

A Korea Zinc também informou ter chegado a um acordo para adquirir as operações da Nyrstar nos EUA, que hoje abriga "a única fundição de zinco em operação no país", permitindo a continuidade da infraestrutura existente e a manutenção de centenas de empregos especializados.

Para o governo americano, o projeto se insere na estratégia de "independência da cadeia de suprimentos" em setores ligados a defesa, semicondutores, inteligência artificial (IA) e veículos elétricos. Segundo autoridades, alguns minerais, como índio e gálio, são atualmente "100% dependentes de importação", o que reforça o peso estratégico do investimento.

