Korea Zinc fecha parceria com governo dos EUA para fundição de minerais críticos no Tennessee

A Korea Zinc anunciou nesta segunda-feira, 15, uma parceria estratégica com o governo dos Estados Unidos para construir uma grande fundição de minerais críticos no país, em um projeto avaliado em US$ 6,6 bilhões em investimentos diretos e cerca de US$ 7,4 bilhões quando considerados capital de giro e custos financeiros. O acordo envolve o Departamento de Guerra e o Departamento de Comércio dos EUA e prevê a instalação de uma fábrica de aproximadamente 650 mil metros quadrados em Clarksville, no Estado do Tennessee.

Segundo a empresa, a iniciativa representa um "marco crítico" na cooperação econômica entre Estados Unidos e Coreia do Sul e tem como objetivo reduzir a dependência americana de cadeias globais concentradas em poucos países. O projeto prevê uma fundição integrada capaz de produzir 13 metais não ferrosos, dos quais 11 são classificados como "minerais críticos" pelo governo norte-americano.