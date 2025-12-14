Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoJ: Sentimento de fabricantes japoneses melhora e reforça perspectiva de alta dos juros

BoJ: Sentimento de fabricantes japoneses melhora e reforça perspectiva de alta dos juros

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um importante indicador do sentimento empresarial no Japão melhorou pelo terceiro trimestre consecutivo, graças à redução da ansiedade em relação às tarifas comerciais, reforçando as expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) retome em breve a elevação das taxas de juros.

A pesquisa Tankan, do BoJ, mostrou que as principais empresas manufatureiras permaneceram otimistas após o acordo comercial entre Tóquio e Washington, que dissipou parte da incerteza tarifária que afetava as perspectivas de lucro e os planos de investimento.

O principal índice que mede o sentimento entre as grandes empresas manufatureiras marcou 15 na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (horário local). O número compara-se aos 14 registrados em setembro e aos 15 previstos em levantamento com economistas realizado pela provedora de dados Quick.

O indicador representa a porcentagem de empresas que consideram as condições de negócios favoráveis menos a porcentagem daquelas que as veem como desfavoráveis.

Os bons resultados do Tankan devem reforçar a percepção de que o Banco do Japão retomará o aperto monetário na reunião que termina na próxima sexta-feira.

Projeção

Os mercados já praticamente precificaram uma alta da taxa de juros em dezembro, após o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, afirmar no início deste mês que a instituição avaliaria os prós e os contras de uma elevação na próxima reunião. Outros indicadores econômicos mostram que a dinâmica entre inflação e salários favorece o aperto monetário.

Embora as preocupações comerciais tenham diminuído, as companhias japonesas ainda enfrentam tarifas mais altas do que em 2024. Os formuladores de políticas do BoJ acompanham de perto o impacto da estratégia comercial dos EUA sobre os planos de investimento das empresas para avaliar a saúde do setor corporativo japonês.

Os dados divulgados hoje indicaram que as grandes empresas japonesas planejam elevar os investimentos em 12,6% no ano fiscal que termina em março de 2026, ante expansão de 12,5% projetada na pesquisa anterior.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar