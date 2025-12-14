BoJ: Sentimento de fabricantes japoneses melhora e reforça perspectiva de alta dos juros

Um importante indicador do sentimento empresarial no Japão melhorou pelo terceiro trimestre consecutivo, graças à redução da ansiedade em relação às tarifas comerciais, reforçando as expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) retome em breve a elevação das taxas de juros. A pesquisa Tankan, do BoJ, mostrou que as principais empresas manufatureiras permaneceram otimistas após o acordo comercial entre Tóquio e Washington, que dissipou parte da incerteza tarifária que afetava as perspectivas de lucro e os planos de investimento.

O principal índice que mede o sentimento entre as grandes empresas manufatureiras marcou 15 na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (horário local). O número compara-se aos 14 registrados em setembro e aos 15 previstos em levantamento com economistas realizado pela provedora de dados Quick. O indicador representa a porcentagem de empresas que consideram as condições de negócios favoráveis menos a porcentagem daquelas que as veem como desfavoráveis. Os bons resultados do Tankan devem reforçar a percepção de que o Banco do Japão retomará o aperto monetário na reunião que termina na próxima sexta-feira. Projeção

Os mercados já praticamente precificaram uma alta da taxa de juros em dezembro, após o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, afirmar no início deste mês que a instituição avaliaria os prós e os contras de uma elevação na próxima reunião. Outros indicadores econômicos mostram que a dinâmica entre inflação e salários favorece o aperto monetário. Embora as preocupações comerciais tenham diminuído, as companhias japonesas ainda enfrentam tarifas mais altas do que em 2024. Os formuladores de políticas do BoJ acompanham de perto o impacto da estratégia comercial dos EUA sobre os planos de investimento das empresas para avaliar a saúde do setor corporativo japonês.