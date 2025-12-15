Zona do euro: produção industrial sobe 0,8% em outubro ante setembro

A produção industrial na zona do euro subiu 0,8% em outubro ante setembro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,9% no período. Na comparação anual, a produção do bloco aumentou 2% em outubro. A Eurostat confirmou os dados de produção industrial de setembro, com alta de 0,2% na comparação mensal e avanço anual de 1,2%.