União oficializa terreno para a usina de dessalinização

￼EXPECTATIVA da Cagece é de que as obras iniciem ainda neste ano / Crédito: Samuel Setubal

Terreno de 88,3 mil metros quadrados (m²) de marinha, localizado em Fortaleza (CE), na Praia do Futuro, foi cedido oficialmente para a construção da Usina de Dessalinização do Ceará (Dessal). A medida foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 12 de dezembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A destinação final gratuita foi expedida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos por meio da Secretaria do Patrimônio da União - Superintendência no Ceará. A entrega faz parte do programa "Imóvel da Gente", do Governo Federal.