Ásia: bolsas fecham em queda após dados da China; Vanke cede com rejeição a prazo para títulos

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,55%, a 3.867,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,8%, a 2.454,42 pontos.

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, 15, após dados abaixo do esperado da China. As ações da Vanke cederam depois que a empresa de desenvolvimento imobiliário não conseguir aval a uma proposta de extensão para pagamento de títulos.

As ações da China Vanke caíram 2,99% em Hong Kong. A empresa faria mais uma reunião hoje em meio ao esforço renovado para obter o apoio dos detentores de títulos para negociar o pagamento de uma dívida onshore com vencimento esta semana e evitar um calote, informou a Reuters. O plano da incorporadora estatal foi rejeitado, o que reacendeu as preocupações sobre o setor imobiliário do país, enquanto dados mostraram aceleração da queda das vendas de novas moradias na China em valor. Indicadores do varejo e da produção industrial da China tiveram desaceleração do crescimento.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão com baixa de 1,3%, aos 25.628,88 pontos. As empresas de saúde QingSong Health e Hanx Biopharmaceuticals começaram a receber interesse por suas ofertas públicas iniciais (IPOs) em Hong Kong. Ambas as ofertas têm previsão de encerramento na quinta-feira, com as ações começando a ser negociadas em 23 de dezembro.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 1,3%, aos 50.168,11 pontos. Na semana, o Banco do Japão deverá aumentar sua taxa básica de juros, visto que a inflação permanece persistente e os formuladores de políticas estão cada vez mais confiantes em relação às tendências salariais.

Em Taiwan, o índice Taiex marcou desvalorização de 1,2%, a 27.866,94 pontos. Em Seul, o Kospi perdeu 1,8%, encerrando aos 4.090,59 pontos.