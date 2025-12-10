Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grande Fortaleza tem segunda maior inflação do País em novembro

Depois de um outubro marcado por leve queda nos preços, o peso das contas básicas de água ao aluguel cresceu e empurrou para cima o custo de vida na capital cearense
A inflação voltou a ganhar força na Grande Fortaleza em novembro e colocou a região como a segunda maior variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre as 16 localidades pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice registrou 0,42%, ficando logo abaixo de Goiânia (0,44%), que liderou o ranking nacional do mês.

O resultado marca uma virada em relação a outubro, quando a capital cearense havia registrado leve deflação de 0,02%.

Na passagem para novembro, os preços avançaram, impulsionados principalmente pelo grupo habitação, que apresentou a maior variação entre todas as áreas pesquisadas: 1,82%.

Reajustes de água e energia puxam alta

A aceleração foi fortemente influenciada pelo reajuste de 7,80% nas tarifas de água e esgoto, em vigor desde 5 de novembro.

O impacto direto colocou o subitem entre os principais vetores de pressão inflacionária no mês.

Outro destaque foi a energia elétrica residencial, que inflacionou 2,29%, no mês passado, em Fortaleza.

No acumulado do ano, a energia já registra alta de 7,51%, pressionando o orçamento das famílias mesmo antes do período natalino.

O aluguel e as taxas avançaram 2,47%, enquanto o transporte público subiu 2,21%, compondo um quadro de inflação disseminada pelos itens mais diretamente ligados ao custo de vida cotidiano.

Outros grupos também pressionam

Além de habitação, outros grupos contribuíram para o resultado mensal do IPCA:

  • Despesas pessoais: 0,84%
  • Saúde e cuidados pessoais: 0,51%

Ambos refletem aumentos em serviços e produtos consumidos de forma recorrente pelas famílias, reforçando o ambiente de inflação mais firme em novembro.

Apesar da alta mensal expressiva, o IPCA acumulado no ano em Fortaleza está em 3,89%, e o índice de 12 meses soma 4,57%, ainda dentro da zona considerada moderada.

Inflação para famílias de menor renda também acelera

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador voltado para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, também mostrou aceleração: passou de 0,01% em outubro para 0,37% em novembro.

Assim como no IPCA, o maior impacto veio de Habitação, com alta de 1,85% — refletindo diretamente o peso das tarifas básicas no orçamento das famílias mais vulneráveis.

O INPC acumula 3,90% no ano e 4,49% nos últimos 12 meses, movimento semelhante ao observado no IPCA.

No cenário nacional, inflação sobe para 0,18%

No Brasil, o IPCA passou de 0,09% em outubro para 0,18% em novembro, aumento de 0,09 ponto percentual.

Embora a alta seja moderada, ela marca uma aceleração puxada principalmente por Habitação (0,52%) e Despesas pessoais (0,77%), que tiveram os maiores impactos individuais do mês.

O grupo Alimentação e bebidas voltou ao campo negativo (–0,01%), com a alimentação no domicílio caindo pelo sexto mês consecutivo (–0,20%). Já a alimentação fora de casa desacelerou, com refeição e lanche subindo menos do que em outubro.

