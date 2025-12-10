Grande Fortaleza tem segunda maior inflação do País em novembro

No centro da pressão, os gastos com habitação subiram mais do que em qualquer outra região do País / Crédito: Samuel Setubal

A inflação voltou a ganhar força na Grande Fortaleza em novembro e colocou a região como a segunda maior variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre as 16 localidades pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O índice registrou 0,42%, ficando logo abaixo de Goiânia (0,44%), que liderou o ranking nacional do mês.