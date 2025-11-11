INPC de outubro sobe 0,03% ante alta de 0,52% em setembro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,03% em outubro, após uma elevação de 0,52% em setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,65% no ano.
A taxa em 12 meses mostrou alta de 4,49%, ante taxa de 5,10% até setembro.
O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.