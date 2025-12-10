Reeves reconhece que consolidação fiscal precisa ser consistente no Reino Unido

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, reconheceu a importância da consolidação fiscal "consistente", em testemunho no Comitê do Tesouro britânico nesta quarta-feira, 10. Na ocasião, ela mencionou que poderia descartar o imposto sobre ganhos de capital em residências principais.

A ministra pontuou que o governo não possui planos de aumentar ainda mais os impostos sobre veículos elétricos, e que não o fará "até que a transição para veículos elétricos esteja consolidada".