Reeves reconhece que consolidação fiscal precisa ser consistente no Reino Unido
A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, reconheceu a importância da consolidação fiscal "consistente", em testemunho no Comitê do Tesouro britânico nesta quarta-feira, 10. Na ocasião, ela mencionou que poderia descartar o imposto sobre ganhos de capital em residências principais.
A ministra pontuou que o governo não possui planos de aumentar ainda mais os impostos sobre veículos elétricos, e que não o fará "até que a transição para veículos elétricos esteja consolidada".
Reeves também lamentou o vazamento antes do esperado das projeções do Gabinete de Responsabilidade Orçamentária (OBR) antes do discurso de orçamento em novembro. "Não foi um briefing extraoficial, foi um vazamento. Foi incrivelmente frustrante e danoso. É inaceitável", avaliou.
Segundo ela, é improvável que o OBR tenha um novo presidente a tempo da previsão para a primavera (do Hemisfério Norte).