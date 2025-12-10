Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reeves reconhece que consolidação fiscal precisa ser consistente no Reino Unido

Reeves reconhece que consolidação fiscal precisa ser consistente no Reino Unido

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, reconheceu a importância da consolidação fiscal "consistente", em testemunho no Comitê do Tesouro britânico nesta quarta-feira, 10. Na ocasião, ela mencionou que poderia descartar o imposto sobre ganhos de capital em residências principais.

A ministra pontuou que o governo não possui planos de aumentar ainda mais os impostos sobre veículos elétricos, e que não o fará "até que a transição para veículos elétricos esteja consolidada".

Reeves também lamentou o vazamento antes do esperado das projeções do Gabinete de Responsabilidade Orçamentária (OBR) antes do discurso de orçamento em novembro. "Não foi um briefing extraoficial, foi um vazamento. Foi incrivelmente frustrante e danoso. É inaceitável", avaliou.

Segundo ela, é improvável que o OBR tenha um novo presidente a tempo da previsão para a primavera (do Hemisfério Norte).

