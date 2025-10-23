13º salário em 2025: confira datas e quem recebe

Quando cai o 13º salário em 2025? Veja datas e como funcionaO décimo terceiro beneficia trabalhadores ativos, inativos e pensionistas. Confira tudo sobre a gratificação e quando pagamento será feito em 2025
Com o final do ano chegando, a pergunta surge: quando cai o 13º salário? O benefício extra anual foi criado pela Lei n.º 4.090/1962, que instituiu a Gratificação de Natal para os trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas.
A seguir, O POVO reuniu tudo que você precisa saber sobre o benefício em 2025:
Como funciona o pagamento do 13°?
O décimo terceiro salário é um direito fundamental de todos os trabalhadores que tenham trabalhado 15 dias ou mais no ano, assim como de aposentados e pensionistas.
Para os assalariados, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é responsável pela fiscalização do pagamento correto do benefício.
Já para os beneficiários de programas sociais, o responsável é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A legislação prevê que o pagamento do décimo terceiro seja feito em duas parcelas:
- Primeira parcela: O valor corresponde a 50% do salário ou beneficio, sem descontos
- Segunda parcela: O valor corresponde a 50% do salário ou beneficio, com desconto de INSS e Imposto de Renda, dependendo do perfil do beneficiário
Quando será feito o pagamento do décimo terceiro em 2025?
Anualmente, o pagamento do décimo terceiro é feito em duas parcelas. O valor da primeira parcela deve ser efetuado entre fevereiro e de novembro; já o da segunda deve ser pago até 20 de dezembro.
Confira as datas do pagamento do décimo terceiro em 2025:
- Primeira parcela: até 29 de novembro
- Segunda parcela: até 20 de dezembro
Valor do 13º para quem tem carteira assinada
O décimo terceiro equivale ao valor do salário bruto mensal do empregado, dividido por 12 meses. O cálculo considera o valor de 1/12 do salário, multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano corrente.
Se o empregado não trabalhou o ano inteiro com o mesmo empregador, receberá de forma proporcional aos meses trabalhados.
Caso o trabalhador com carteira assinada for demitido, terá direito a receber a parte proporcional do 13º salário referente aos meses trabalhados no ano, no momento de homologação do encerramento do contrato de trabalho.
Nenhum pagamento pode ser menor que o salário mínimo vigente, que atualmente é de R$ 1.518.
Décimo terceiro e programas sociais
Também tem direito ao décimo terceiro salário os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios concedidos até 31 de março de 2025 (exceto BPC e Renda Mensal Vitalícia).
A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro e segunda parcela até 20 de dezembro, conforme o número final do benefício.
O valor da primeira parcela corresponde a 50% do benefício, sem descontos. Na segunda, o valor de 50% pode ter desconto de INSS e Imposto de Renda, dependendo do perfil do beneficiário.
Calendário dos pagamentos
Para quem recebe até um salário mínimo, o crédito ocorrerá entre 24 de novembro e 5 de dezembro, conforme o número final do benefício.
- Final 1 – 24/11
- Final 2 – 25/11
- Final 3 – 26/11
- Final 4 – 27/11
- Final 5 – 28/11
- Final 6 – 01/12
- Final 7 – 02/12
- Final 8 – 03/12
- Final 9 – 04/12
- Final 0 – 05/12
Para quem ganha acima de um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre 1º e 5 de dezembro:
- Finais 1 e 6 – 01/12
- Finais 2 e 7 – 02/12
- Finais 3 e 8 – 03/12
- Finais 4 e 9 – 04/12
- Finais 5 e 0 – 05/12
Como consultar?
- Aplicativo ou site Meu INSS
- Telefone 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h)