13º salário em 2025: confira datas e quem recebe

O pagamento da primeira parcela do 13º salário deve ser feito até 29 de novembro; veja calendário completo / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Com o final do ano chegando, a pergunta surge: quando cai o 13º salário? O benefício extra anual foi criado pela Lei n.º 4.090/1962, que instituiu a Gratificação de Natal para os trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. A seguir, O POVO reuniu tudo que você precisa saber sobre o benefício em 2025:

Como funciona o pagamento do 13°? O décimo terceiro salário é um direito fundamental de todos os trabalhadores que tenham trabalhado 15 dias ou mais no ano, assim como de aposentados e pensionistas. Para os assalariados, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é responsável pela fiscalização do pagamento correto do benefício. Já para os beneficiários de programas sociais, o responsável é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A legislação prevê que o pagamento do décimo terceiro seja feito em duas parcelas:

Primeira parcela: O valor corresponde a 50% do salário ou beneficio, sem descontos Segunda parcela: O valor corresponde a 50% do salário ou beneficio, com desconto de INSS e Imposto de Renda, dependendo do perfil do beneficiário Quando será feito o pagamento do décimo terceiro em 2025? Anualmente, o pagamento do décimo terceiro é feito em duas parcelas. O valor da primeira parcela deve ser efetuado entre fevereiro e de novembro; já o da segunda deve ser pago até 20 de dezembro. Confira as datas do pagamento do décimo terceiro em 2025: Primeira parcela: até 29 de novembro

até 29 de novembro Segunda parcela: até 20 de dezembro Valor do 13º para quem tem carteira assinada O décimo terceiro equivale ao valor do salário bruto mensal do empregado, dividido por 12 meses. O cálculo considera o valor de 1/12 do salário, multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano corrente.

Se o empregado não trabalhou o ano inteiro com o mesmo empregador, receberá de forma proporcional aos meses trabalhados. Caso o trabalhador com carteira assinada for demitido, terá direito a receber a parte proporcional do 13º salário referente aos meses trabalhados no ano, no momento de homologação do encerramento do contrato de trabalho. Nenhum pagamento pode ser menor que o salário mínimo vigente, que atualmente é de R$ 1.518.

Décimo terceiro e programas sociais Também tem direito ao décimo terceiro salário os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios concedidos até 31 de março de 2025 (exceto BPC e Renda Mensal Vitalícia). A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro e segunda parcela até 20 de dezembro, conforme o número final do benefício. O valor da primeira parcela corresponde a 50% do benefício, sem descontos. Na segunda, o valor de 50% pode ter desconto de INSS e Imposto de Renda, dependendo do perfil do beneficiário.