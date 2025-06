1ª parcela do 13º salário dos servidores do Ceará cai em 1º de julho, diz Elmano

A primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará será paga no dia 1º de julho, conforme anunciou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta segunda-feira, 2 de junho de 2025.

O benefício atinge cerca de 180 mil pessoas, dentre ativos, inativos e pensionistas, e deve injetar R$ 2 bilhões na economia cearense, somando com a folha regular.