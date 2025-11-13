13º salário vai injetar R$ 9,2 bilhões na economia do Ceará

Montante é o equivalente a 3,5% do PIB estadual, segundo informou o Dieese / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O 13º salário tem projeção de injetar R$ 9,2 bilhões na economia cearense entre novembro e dezembro deste ano, quando 3,3 milhões de pessoas devem receber o benefício garantido por lei, segundo calculou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A média de valores recebidos por pessoa é estimada em R$ 2.543,97, com os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários representando 56,0% do total de beneficiados.

Outro grupo que não pode ser quantificado pelo órgão são os aposentados e pensionistas dos estados e municípios (regimes próprios). Impacto Os R$ 9,2 bilhões estimados para o 13º salário no Ceará representam, de acordo com os cálculos do IBGE, o equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Em comparação com as riquezas geradas pelo Brasil e pelo Nordeste, o montante injetado na economia cearense corresponde a aproximadamente 2,5% do total do Brasil e 15,2% da região Nordeste.