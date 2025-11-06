Isenção IR: trabalhador terá "salário extra" de até R$ 4 mil

Quem recebe R$ 3.400 vai ter ganho extra por mês de R$ 27,30; R$ 354,89 por ano ou o equivalente a 10,44% do respectivo salário mensal / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Sem o desconto mensal do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no salário do trabalhador que ganha até 5 mil, em 2026, os brasileiros terão disponíveis na conta até R$ 4.067,57 a mais no ano. O equivalente a 81,35% do salário auferido mensalmente. Os dados são da Confirp Consultoria.

Para um mês, o valor que deixa de ser abatido e fica com o contribuinte pode chegar a R$ 312,89. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Mas esse “salário extra” no próximo ano somente será possível se o projeto aprovado na quarta-feira, 5 de novembro, no Senado Federal for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste ano. Previsão é que assinatura seja entre 10 e 11 de novembro, na volta dele do Exterior. Vale lembrar que esses são os montantes máximos de retorno previsto. Isso porque os percentuais variam a depender da faixa de renda.

Com isso, ficarão isentos, conforme cálculo do Governo Federal, mais 10 milhões de contribuintes já em 2026. Isso fará com que 65% dos declarantes de IR deixem de pagar o imposto, abrangendo um universo de mais de 26 milhões de brasileiros, na soma dos atuais isentos. Na população total, cerca de 87% ficam livres do IRPF. O POVO obteve com a Confirp Consultoria exemplos de faixas de rendimento e os correspondentes ganhos mensais e anuais.