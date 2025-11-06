Isenção IR: trabalhador terá "salário extra" de até R$ 4 mil

Trabalhador terá "salário extra" de até R$ 4 mil com maior isenção do IRSem o abatimento mensal do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, mais dinheito fica disponível ao contibuinte, diz consultoria
Sem o desconto mensal do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no salário do trabalhador que ganha até 5 mil, em 2026, os brasileiros terão disponíveis na conta até R$ 4.067,57 a mais no ano.
O equivalente a 81,35% do salário auferido mensalmente. Os dados são da Confirp Consultoria.
Para um mês, o valor que deixa de ser abatido e fica com o contribuinte pode chegar a R$ 312,89.
Mas esse “salário extra” no próximo ano somente será possível se o projeto aprovado na quarta-feira, 5 de novembro, no Senado Federal for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste ano. Previsão é que assinatura seja entre 10 e 11 de novembro, na volta dele do Exterior.
Vale lembrar que esses são os montantes máximos de retorno previsto. Isso porque os percentuais variam a depender da faixa de renda.
Atualmente, já estão isentos quem ganha até dois salários-mínimos, o correspondente a R$ 3.036.
Para 2026 haverá a ampliação até R$ 5 mil, com criação de benefícios também para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.350.
Com isso, ficarão isentos, conforme cálculo do Governo Federal, mais 10 milhões de contribuintes já em 2026.
Isso fará com que 65% dos declarantes de IR deixem de pagar o imposto, abrangendo um universo de mais de 26 milhões de brasileiros, na soma dos atuais isentos. Na população total, cerca de 87% ficam livres do IRPF.
O POVO obteve com a Confirp Consultoria exemplos de faixas de rendimento e os correspondentes ganhos mensais e anuais.
- Quem recebe R$ 3.400 vai ter ganho extra por mês de R$ 27,30; R$ 354,89 por ano ou o equivalente a 10,44% do respectivo salário mensal
- Quem ganha R$ 4.600 terá um ganho mensal de R$ 222,89; anual de R$ 2.987,57, ou 62,99% do que recebe em um mês.
- Quem ganha R$ 5.400, terá um ganho mensal de R$ 259,64; anual de R$ 3.375,28, o correspondente a 62,51% de quanto recebe em um mês
- Quem ganha R$ 7 mil terá um ganho de R$ 46,60 por mês ou R$ 605,86 por ano, o correspondente a 8,66% de seu respectivo salário mensal
As variações representam economia em relação ao que era descontado de imposto de renda, mas em alguns casos pode ser considerado uma espécie de décimo quarto salário, embora dividido ao longo de um ano. (Com Adriano Queiroz)
Imposta para alta renda no Brasil
Para compensar a renúncia fiscal com a ampliação da isenção do imposto de renda, o projeto cria um “imposto mínimo” de IR para contribuintes de alta renda, especialmente os que possuem parcela significativa de rendimentos isentos, como lucros e dividendos.
Conforme a Receita Federal, cerca de 141 mil contribuintes se enquadram nessa categoria. A cobrança será aplicada a quem ganha acima de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil ao ano).
A alíquota é gradual e chega a 10% para quem fatura R$ 100 mil ou mais por mês (R$ 1,2 milhão por ano).
O texto também cria uma alíquota fixa de 10% sobre dividendos, atualmente isentos, quando o valor recebido exceder R$ 50 mil por mês por empresa.
A cobrança será feita na fonte e começará a valer em 2026, como forma de compensar a perda de arrecadação com a nova faixa de isenção.
A proposta também aumenta de 12% para 24% a alíquota sobre o GGR (receita bruta com apostas) e eleva a CSLL de fintechs de meios de pagamento de 9% para 15%.
A medida é vista como uma alternativa de compensação de receita para o governo diante das mudanças no IR. (Com Agência Estado)
Quando Lula vai sancionar a nova isenção do IR
Como o presidente Lula se encontra em Belém (PA), onde participa de eventos relativos à Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), e viaja no domingo, 9 de novembro, à Colômbia, para a IV Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e caribenhos (Celac) e União Europeia, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, estima a sanção quando ele voltar, entre os dias 10 e 11.
Principais pontos aprovados na nova isenção do IR
- Se for sancionado neste ano, a partir de janeiro do ano que vem, serão isentos do imposto de renda quem tem rendimentos mensais de até R$ 5 mil
- Vale lembrar que a declaração do IR realizada em 2026 ainda considera as regras antigas de 2025. A declaração de renda de 2027 que contemplará a nova isenção aplicada durante todos os meses de 2026
- Também será reduzido parcialmente o imposto pago por quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.
- Haverá uma alíquota mínima de IR para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O texto prevê uma progressão, chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos.
- A entrega de lucros e dividendos de uma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil em valor total maior de R$ 50 mil ao mês ficará sujeita à incidência do IRPF de 10%
sobre o pagamento