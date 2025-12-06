Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano anuncia parcela do 13º e antecipa salário dos servidores

Elmano anuncia data da 2ª parcela do 13º e antecipa salário dos servidores do Ceará para 30/12

O governador do Ceará afirmou ainda que o pagamento da folha salarial do mês vigente será adiantado. Confira as datas anunciadas
A segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais será paga no dia 20 de dezembro, confirmou neste sábado, 6, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). O gestor anunciou ainda que o pagamento da folha salarial do mês vigente será adiantado para 30 de dezembro.

Somando as folhas salariais de novembro e dezembro com a segunda parcela do benefício anual, o governo cearense injeta cerca de R$ 2,7 bilhões na economia local. “É mais dinheiro circulando e ajudando a criar oportunidades aos cearenses”, comentou o chefe do Executivo estadual.

