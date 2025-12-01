Salário tem maior peso na redução da desigualdade, diz Ipea

Os resultados são os mais positivos da era pós-Real, diz pesquisa / Crédito: FERNANDA BARROS

Com a maior redução das desigualdades sociais no Brasil desde 1995, a renda do trabalho e os salários tiveram maior peso nessa decorrência do que os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Para se ter ideia, o índice de Gini — que mede a desigualdade de renda e condições de vida — caiu para 50,4 pontos, o menor valor desse período de quase 30 anos.

Quanto menor for o índice de Gini, melhor: ele indica uma distribuição de renda mais equilibrada, numa escala que vai de 0 a 100. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os indicadores sociais e econômicos tendem a avançar no próximo ano, impulsionados por medidas que entrarão em vigor. Entre elas está a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e a redução das alíquotas para rendimentos de até R$ 7,3 mil.