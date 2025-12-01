Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Salário tem maior peso na redução da desigualdade, diz Ipea

Salário pesa mais na maior redução de desigualdade desde 1995, diz Ipea

O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou que o salário tem maior influência do que programas de transferência de renda
Com a maior redução das desigualdades sociais no Brasil desde 1995, a renda do trabalho e os salários tiveram maior peso nessa decorrência do que os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

Para se ter ideia, o índice de Gini — que mede a desigualdade de renda e condições de vida — caiu para 50,4 pontos, o menor valor desse período de quase 30 anos.

A conclusão do que motiva o impacto nessa retração advém de estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

De acordo com o levantamento, entre 2023 e 2024, o último biênio considerado, cerca de metade da redução de 1,2 ponto no Gini ainda se deve ao mercado de trabalho.

Já o impacto das transferências assistenciais foi significativamente menor, respondendo por apenas 0,2 ponto da queda (16%), atrás até dos benefícios previdenciários, que contribuíram com 0,3 ponto (22%).

Quanto menor for o índice de Gini, melhor: ele indica uma distribuição de renda mais equilibrada, numa escala que vai de 0 a 100.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os indicadores sociais e econômicos tendem a avançar no próximo ano, impulsionados por medidas que entrarão em vigor.

Entre elas está a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e a redução das alíquotas para rendimentos de até R$ 7,3 mil.

Vale lembrar que os dados analisados não contemplam o ano de 2025.

Riqueza redistribuída entre a população

Outro resultado do estudo revela que a riqueza gerada no País está sendo distribuída de maneira mais igualitária.

Nos últimos anos, a renda média das famílias — juntando todas as fontes de ganho — cresceu quase no mesmo ritmo que o PIB.

Esta análise foi feita com base na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C).

Conforme a pesquisa, a renda das famílias voltou a crescer e teve, entre 2021 e 2024, o maior aumento do poder de compra dos brasileiros desde o Plano Real: mais de 25% no período, equivalendo a 7,8% ao ano.

Em 2024, a renda média atingiu o maior nível já registrado — R$ 2.015 por pessoa, considerando valores corrigidos para os preços médios daquele ano.

“A recuperação da renda média nos últimos anos acompanhou a do PIB per capita, que voltou a crescer mais no Brasil do que no resto do mundo em 2022, 2023 e 2024, o que não ocorria desde 2013”, diz trecho do estudo do Ipea.

Como o próprio IBGE e instituições como o Dieese já apontaram, os reajustes do salário mínimo acabam influenciando também os demais salários do mercado.

Por isso, uma possível hipótese — que não é tratada pelo estudo do Ipea — é que o salário mínimo, ao incorporar o crescimento do PIB, ajuda a distribuir melhor os ganhos ao longo de toda a cadeia de salários e rendimentos no País.

Governo reduz projeção do salário mínimo de 2026 para R$ 1.627

 

