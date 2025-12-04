Bolsas da Ásia fecham mistas com salto de 2% em Tóquio puxado por robóticas e semicondutores

São Paulo, 04/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam mistas nesta quinta-feira. Tóquio saltou 2% diante da continuidade dos ganhos de ações de empresas de semicondutores e de ativos ligados à tecnologia robótica. O movimento no mercado acionário japonês teve como pano de fundo a forte demanda por títulos longos do Japão.

O índice Nikkei fechou em alta de 2,3%, aos 51.028,42 pontos em Tóquio, com sinal de interesse do investidor por título longo prazo do governo do Japão a despeito da preocupação com o quadro fiscal. "A sessão japonesa foi excelente, com a venda de títulos do governo de 30 anos atraindo a maior demanda desde 2019 - com a taxa de juros atual em seu maior nível em várias décadas", segundo a Swissquote. Após o leilão, as taxas cederam. O yield no título de 30 anos caiu para 3,39% após a relação oferta-procura no leilão subir a 4,04 vezes o volume ofertado, ante 3,125 vezes na colocação anterior de novembro, segundo o Deutsche Bank.

Entre as ações individuais, as da Fanuc dispararam 13% e a Yaskawa Electric tiveram ganho de 11%. A Renesas Electronics avançou 10%. A Lasertec, desenvolvedora e distribuidora de sistemas de inspeção e medição voltados para a indústria de semicondutores, subiu 6,2%.

Em Seul, o índice de referência Kospi caiu 0,2%, terminando aos 4.028,51 pontos.

O índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,7%, a 25.935,90 pontos em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,1%, a 3.875,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,1%, a 2.438,53 pontos.