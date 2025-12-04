Gol: Corte americana invalida cláusula de plano de recuperação judicial nos EUA

A Gol anunciou nesta noite de quarta-feira, 3, que a Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York decidiu invalidar uma cláusula específica de seu plano de recuperação judicial sob o Chapter 11, confirmado em maio deste ano. A companhia diz que ainda avalia se recorrerá da decisão. Passível de recurso, a decisão, ainda segundo a Gol, atinge apenas o dispositivo conhecido como third party releases (em tradução livre, "lançamentos de terceiros"), sem afetar a conclusão do seu processo de reestruturação.

Em 20 de maio, a Corte de Falências do mesmo distrito havia aprovado o plano que permitiu a realização de uma série de transações financeiras. Essas operações foram concluídas em 6 de junho, marcando a saída definitiva da Gol do Chapter 11. O recurso foi apresentado pelo Office of the United States Trustee (OUST), órgão governamental responsável por supervisionar processos de falência no país. A contestação não questionava o plano como um todo, mas apenas a previsão de liberações de reivindicações que credores e outros stakeholders (públicos de interesse) da Gol poderiam vir a apresentar contra terceiros - mecanismo comum em reestruturações norte-americanas, mas frequentemente contestado pelo OUST. A Corte Distrital acatou o entendimento do órgão e determinou a exclusão dos third party releases do plano.