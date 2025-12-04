Japão: Ueda diz não saber quantas vezes BoJ precisará elevar juros

Em audiência no Parlamento nesta quinta-feira, 4, Ueda disse que o BoJ trabalha para definir a faixa da "taxa neutra" - o patamar compatível com estabilidade econômica. "A decisão final sobre quão alto elevar a taxa nominal depende desse fator, então há alguma incerteza", afirmou.

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou que o banco central ainda não sabe qual nível de juros seria ideal para a economia, indicando não estar claro quando o ciclo de aperto monetário terminará.

Segundo ele, o BoJ compartilhará suas conclusões quando houver definição.

Declarações de Ueda no início da semana reforçaram a expectativa de que o BoJ retome o aperto na reunião de 18 e 19 de dezembro, o que puxou os rendimentos dos bônus japoneses e valorizou o iene.

O rendimento do título do governo japonês (JGB) de 10 anos atingiu 1,920% hoje, máxima desde julho de 2007. O iene operava em torno de 155,30 por dólar, recuperando-se após tocar 157,90 recentemente.

Em discurso na segunda-feira (1), Ueda prometeu discutir os prós e contras de elevar a taxa básica, hoje em 0,5%, e tomar uma decisão na reunião deste mês. Hoje, ele reiterou que as condições monetárias ainda são acomodatícias, sugerindo que a política continuará apoiando a economia mesmo que o BoJ opte por uma alta de juros. Fonte: Dow Jones Newswires.