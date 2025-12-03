Grupo Latam: alta de 8% a 10% na oferta em 2026 com Brasil crescendo acima dos vizinhos

Para o mercado doméstico da afiliada do Brasil, a expectativa é de um aumento entre 6% e 8% na oferta. Já para as operações domésticas das afiliadas do Chile, Colômbia, Equador e Peru, o crescimento esperado é entre 5% e 7%. No mercado internacional, o aumento previsto é de 11% a 13%.

O Grupo Latam divulgou nesta quarta-feira, 03, as projeções financeiras e operacionais para 2026. A companhia prevê aumento entre 8% e 10% na capacidade, medida por ASK (assentos-quilômetros oferecidos), com o mercado doméstico brasileiro crescendo acima das demais operações na região.

Do lado financeiro, o grupo espera um aumento no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), chegando à faixa entre US$ 4,2 bilhões e US$ 4,6 bilhões em 2026, o que representa um incremento em relação ao guidance deste ano, de US$ 4 bilhões a US$ 4,1 bilhões. A Latam projeta ainda geração de fluxo de caixa alavancado superior a US$ 1,7 bilhão no próximo ano.

A expectativa é que a alavancagem líquida ajustada (dívida líquida total/Ebitda ajustado) fique em ou abaixo de 1,4 vez. Enquanto isso, prevê ter uma liquidez superior a US$ 5 bilhões ao final de 2026.

Na ponta das despesas, projeta custo unitário ajustado das operações de passageiros, excluindo combustível, entre 4,3 e 4,5 centavos.

"As projeções operacionais e financeiras refletem o resultado do modelo de negócios único da Latam, que nos permite aspirar a obter resultados financeiros sólidos e sustentáveis ao longo do tempo. Olhando para o futuro, continuaremos trabalhando para manter nossa disciplina na execução e no controle de custos", afirma o CEO do Latam Airlines Group, Roberto Alvo.