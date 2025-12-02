Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula vai dirigir primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará

Primeiro Chevrolet Spark do Polo Automotivo do Ceará será fabricado amanhã, 3 de dezembro, às 11 horas, durante a inauguração
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve dirigir o primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), localizado em Horizonte. 

A curiosidade foi revelada pelo vice-presidente da General Motors na América do Sul, Fábio Rua. Além de Lula, devem participar da solenidade de inauguração da operação o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSDB), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), além de comitiva de ministros do Governo Federal.

O executivo da GM anunciou ainda que o primeiro veículo produzido pelo Pace estará pronto por volta das 11 horas. As afirmações foram feitas em entrevista no programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.

Veículo montado no Ceará terá peças nacionais

Aproximadamente 1/3 das peças que irão compor o Chevrolet Spark produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, serão de origem nacional. 

Fábio destaca ainda que a unidade tem capacidade de produzir mais de 8 mil unidades anualmente, mas que a perspectiva é evoluir gradativamente. 

O novo Spark EUV, da Chevrolet, é um modelo de SUV elétrico e, segundo o executivo, marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.

Vale lembrar que o Pace chegou a abrigar a fábrica da Troller até o encerramento das operações da marca pela Ford, em 2021.

Veja entrevista completa sobre o Chevrolet Spark fabricado no Ceará

