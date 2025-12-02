Lula vai dirigir primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará

Chevrolet Spark EUV 2026 / Crédito: Imagens cedidas pela GM

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve dirigir o primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), localizado em Horizonte. A curiosidade foi revelada pelo vice-presidente da General Motors na América do Sul, Fábio Rua. Além de Lula, devem participar da solenidade de inauguração da operação o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSDB), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), além de comitiva de ministros do Governo Federal.

O executivo da GM anunciou ainda que o primeiro veículo produzido pelo Pace estará pronto por volta das 11 horas. As afirmações foram feitas em entrevista no programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN. Veículo montado no Ceará terá peças nacionais

Aproximadamente 1/3 das peças que irão compor o Chevrolet Spark produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, serão de origem nacional. Fábio destaca ainda que a unidade tem capacidade de produzir mais de 8 mil unidades anualmente, mas que a perspectiva é evoluir gradativamente.