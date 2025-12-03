Novo Captiva elétrico será montado no CE em 2026

Novo Captiva elétrico será montado no CE em 2026A General Motors trabalha para eletrificar toda sua oferta de modelos produzidos no Brasil até 2030. Até então, estava confirmada a montagem de peças do Spark EUV
O novo Captiva EV, SUV médio elétrico da Chevrolet, será fabricado na Planta Automotiva do Ceará (Pace), a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, na cerimônia de início das operações do novo polo, localizado em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza).
A General Motors trabalha para eletrificar toda sua oferta de modelos produzidos no Brasil até 2030. Até então, estava confirmada a montagem de peças do Spark EUV, um modelo de SUV urbano elétrico.
A estimativa é de que sejam produzidas 15 mil unidades anualmente, segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa. O número é quase o dobro dos 8 mil veículos planejados para o Spark.
Ele explicou ainda que o espaço ocupado pela GM é o equivalente a 3/4 do que ocupava a Troller e vai gerar 255 empregos diretos, inicialmente.
Enquanto o Spark EUV 2026 vai custar R$ 159.990, o novo Captiva EV terá faixa de preço superior, de R$ 199.990.
O Captiva EV será mais encorpado, com praticamente o dobro da potência do Spark e maior autonomia.
O motor elétrico tem 204 cv de potência e bateria de 60 kWh, oferecendo autonomia de cerca de 304 km no padrão brasileiro (PBEV).
Em 2025, a Chevrolet lançou cinco modelos, sendo as novas versões do Onix, Onix Plus e Tracker, que são à combustão, além de Captiva EV e Spark EUV, elétricos.
Eletrificação de toda frota fabricada no Brasil até 2030
Fabio Rua, vice-presidente da GM para América Latina, afirma que o movimento marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.
"O Spark representa um marco sendo o primeiro veículo 100% elétrico industrializado pela GM no Brasil. É um marco gigantesco que aponta para o caminho que estamos traçando de eletrificação da nossa frota. Todos os carros produzidos no Brasil até 2030 terão algum tipo de eletrificação", aponta.
Pace está apta a produzir 10 mil veículos por ano, diz Comexport
A Planta Automotiva do Ceará (Pace) já está apta a produzir 10 mil veículos sustentáveis por ano, diz o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira. O número é bem acima dos quase mil veículos à combustão que eram produzidos no terreno da antiga Troller. "Estamos investindo 400 milhões de reais em recursos próprios para reativar esse ativo"
Ele reforça que a Comexport pretende investir meio bilhão de reais em P&D nos próximos 5 anos somente no Ceará. "Essa ampliação vai proporcionar a geração de emprego, esse é o compromisso da Pace. Todos os veículos serão de produção nacional de alta qualidade para uso do consumidor brasileiro e exportação. Olhamos de Horizonte para outros horizontes"
Rodrigo explica que um grande número de funcionários da Troller retornam à operação, agora trabalhando na produção de um carro sustentável. Inclusive, Jefferson Gomes, primeiro funcionário contratado pela Comexport no Ceará foi convidado ao palco para receber uma homenagem.
Início da produção do Chevrolet Spark EUV
O primeiro modelo a entrar na linha de montagem é o Spark EUV, veículo 100% elétrico. Conforme divulgado pela GM em entrevistas anteriores, cerca de 35% das peças utilizadas no modelo produzido no Ceará terão origem nacional.
A empresa aponta que esse percentual deverá aumentar à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem no Estado.
Rodrigo Teixeira explicou que a fábrica inicia a produção com um processo baseado na montagem de kits, enquanto amplia a estrutura e firma contratos com fornecedores locais.
Ele ressaltou que o projeto é planejado para crescer por etapas, com transição gradual até alcançar maior conteúdo nacional e maior volume produtivo.
