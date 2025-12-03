Novo Captiva elétrico será montado no CE em 2026

Chevrolet Captive EV começará a ser montado no Ceará em 2026, anunciou a companhia / Crédito: Chevrolet/Divulgação

O novo Captiva EV, SUV médio elétrico da Chevrolet, será fabricado na Planta Automotiva do Ceará (Pace), a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, na cerimônia de início das operações do novo polo, localizado em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A General Motors trabalha para eletrificar toda sua oferta de modelos produzidos no Brasil até 2030. Até então, estava confirmada a montagem de peças do Spark EUV, um modelo de SUV urbano elétrico.

A estimativa é de que sejam produzidas 15 mil unidades anualmente, segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa. O número é quase o dobro dos 8 mil veículos planejados para o Spark. Ele explicou ainda que o espaço ocupado pela GM é o equivalente a 3/4 do que ocupava a Troller e vai gerar 255 empregos diretos, inicialmente. Enquanto o Spark EUV 2026 vai custar R$ 159.990, o novo Captiva EV terá faixa de preço superior, de R$ 199.990. O Captiva EV será mais encorpado, com praticamente o dobro da potência do Spark e maior autonomia.

Leia mais Lula vai dirigir primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará Sobre o assunto Lula vai dirigir primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará O motor elétrico tem 204 cv de potência e bateria de 60 kWh, oferecendo autonomia de cerca de 304 km no padrão brasileiro (PBEV). Em 2025, a Chevrolet lançou cinco modelos, sendo as novas versões do Onix, Onix Plus e Tracker, que são à combustão, além de Captiva EV e Spark EUV, elétricos.

Eletrificação de toda frota fabricada no Brasil até 2030 Fabio Rua, vice-presidente da GM para América Latina, afirma que o movimento marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País. "O Spark representa um marco sendo o primeiro veículo 100% elétrico industrializado pela GM no Brasil. É um marco gigantesco que aponta para o caminho que estamos traçando de eletrificação da nossa frota. Todos os carros produzidos no Brasil até 2030 terão algum tipo de eletrificação", aponta. Pace está apta a produzir 10 mil veículos por ano, diz Comexport A Planta Automotiva do Ceará (Pace) já está apta a produzir 10 mil veículos sustentáveis por ano, diz o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira. O número é bem acima dos quase mil veículos à combustão que eram produzidos no terreno da antiga Troller. "Estamos investindo 400 milhões de reais em recursos próprios para reativar esse ativo"