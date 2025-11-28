Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza ganha mais voos diretos para Belo Horizonte

Novas frequências elevam para 63 o número de aeroportos atendidos pela companhia. Saiba mais
Autor Isabella Pascoal
Tipo Notícia

A Latam Airlines Brasil anunciou três novas rotas domésticas que começam a operar ao longo de 2026. Entre elas, uma nova conexão entre Fortaleza e Belo Horizonte.

Com início para junho do próximo ano, o voo deixa de ser sazonal e passa a integrar a malha regular da Latam. O objetivo é estratégico. A empresa quer ampliar a conectividade aérea no País, ligando capitais e cidades do interior.

Além de oferecer alternativas diretas entre polos regionais relevantes, também reduz o tempo de deslocamento dos passageiros e otimiza as conexões nos hubs de Guarulhos e Brasília.

As novas operações também incluem voos diários entre Brasília para Uberlândia, Minas Gerais, e São José do Rio Preto, em São Paulo.

“As três novas rotas que hoje anunciamos reforçam nosso compromisso de conectar ainda melhor o Brasil, especialmente mercados regionais com grande potencial de demanda", afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam.

Ela também reforça que estão atentos às necessidades dos clientes e investindo em novas operações de forma sustentável, eficiente e com foco nas reais necessidades dos consumidores.

Já é possível realizar a compra no site da empresa e em demais canais oficiais.

Aumento de novas conexões diretas

Recentemente, a companhia também anunciou a a abertura de quatro novos destinos no Brasil para 2026. São eles para Uberaba (MG), Juiz de Fora (MG), Caldas Novas (GO) e Campina Grande (PB).

Desde 2021, a Latam ampliou sua atuação no de 44 para 59 aeroportos nacionais, consolidando-se como a companhia que mais expandiu sua presença no país nos últimos anos.

Com as ultimas novas três conexões vai elevar para 63 o número de aeroportos atendidos pela empresa no País, o maior volume da sua história.

No mercado internacional, mantém a liderança, com voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior, sendo 24 deles diretos – a maior conectividade internacional oferecida por uma aérea brasileira.

Confira as novas conexões da Latam:

  • Belo Horizonte/Confins–Fortaleza
    Início: junho de 2026
    Frequência: sete voos semanais (diários)
  • Brasília–Uberlândia
    Início: julho de 2026
    Frequência: sete voos semanais (diários)
  • Brasília–São José do Rio Preto
    Início: setembro de 2026
    Frequência: sete voos semanais (diários)

