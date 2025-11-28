Fortaleza ganha mais voos diretos para Belo Horizonte

Já é possível realizar a compra das passagens das novas conexões no site da Latam (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

“As três novas rotas que hoje anunciamos reforçam nosso compromisso de conectar ainda melhor o Brasil, especialmente mercados regionais com grande potencial de demanda", afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam. Ela também reforça que estão atentos às necessidades dos clientes e investindo em novas operações de forma sustentável, eficiente e com foco nas reais necessidades dos consumidores. Já é possível realizar a compra no site da empresa e em demais canais oficiais.