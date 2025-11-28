Fortaleza ganha mais voos diretos para Belo Horizonte

Fortaleza ganha mais voos diretos para Belo HorizonteNovas frequências elevam para 63 o número de aeroportos atendidos pela companhia. Saiba mais
A Latam Airlines Brasil anunciou três novas rotas domésticas que começam a operar ao longo de 2026. Entre elas, uma nova conexão entre Fortaleza e Belo Horizonte.
Com início para junho do próximo ano, o voo deixa de ser sazonal e passa a integrar a malha regular da Latam. O objetivo é estratégico. A empresa quer ampliar a conectividade aérea no País, ligando capitais e cidades do interior.
Além de oferecer alternativas diretas entre polos regionais relevantes, também reduz o tempo de deslocamento dos passageiros e otimiza as conexões nos hubs de Guarulhos e Brasília.
As novas operações também incluem voos diários entre Brasília para Uberlândia, Minas Gerais, e São José do Rio Preto, em São Paulo.
“As três novas rotas que hoje anunciamos reforçam nosso compromisso de conectar ainda melhor o Brasil, especialmente mercados regionais com grande potencial de demanda", afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam.
Ela também reforça que estão atentos às necessidades dos clientes e investindo em novas operações de forma sustentável, eficiente e com foco nas reais necessidades dos consumidores.
Já é possível realizar a compra no site da empresa e em demais canais oficiais.
Aumento de novas conexões diretas
Recentemente, a companhia também anunciou a a abertura de quatro novos destinos no Brasil para 2026. São eles para Uberaba (MG), Juiz de Fora (MG), Caldas Novas (GO) e Campina Grande (PB).
Desde 2021, a Latam ampliou sua atuação no de 44 para 59 aeroportos nacionais, consolidando-se como a companhia que mais expandiu sua presença no país nos últimos anos.
Com as ultimas novas três conexões vai elevar para 63 o número de aeroportos atendidos pela empresa no País, o maior volume da sua história.
No mercado internacional, mantém a liderança, com voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior, sendo 24 deles diretos – a maior conectividade internacional oferecida por uma aérea brasileira.
Confira as novas conexões da Latam:
- Belo Horizonte/Confins–Fortaleza
Início: junho de 2026
Frequência: sete voos semanais (diários)
- Brasília–Uberlândia
Início: julho de 2026
Frequência: sete voos semanais (diários)
- Brasília–São José do Rio Preto
Início: setembro de 2026
Frequência: sete voos semanais (diários)