Motoristas de aplicativo são convocados para vistoria

A Etufor reforça o ato como essencial para garantir a regularização dos veículos (Aurelio Alves/ O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Motoristas de veículos de aplicativos de Fortaleza, com final de placa 0, são convocados para vistoria anual obrigatória neste mês de dezembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A medida pode ser realizada inclusive de forma online, por meio do procedimento chamado de autovistoria, que entrou em vigor em setembro.

Somente em novembro, 940 unidades foram habilitadas para operar por meio de aplicativos em Fortaleza. E, desde o lançamento de setembro, 1.905 vistorias online já foram concluídas. Como realizar a vistoria do veículo, em Fortaleza O procedimento online é realizado por meio do Click Vistoria, com o envio de 30 fotos e quatro vídeos que comprovem as condições dos mesmos itens verificados na inspeção presencial.