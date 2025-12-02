Motoristas de aplicativo são convocados para vistoria em FortalezaOs motoristas, com final de placa 0, devem realizar a vistoria anual obrigatória em dezembro, presencialmente ou por autovistoria online
Motoristas de veículos de aplicativos de Fortaleza, com final de placa 0, são convocados para vistoria anual obrigatória neste mês de dezembro.
A medida pode ser realizada inclusive de forma online, por meio do procedimento chamado de autovistoria, que entrou em vigor em setembro.
A convocação é da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que reforça o ato como essencial para garantir a regularização dos veículos, bem como a segurança e a integridade dos passageiros que utilizam as plataformas de transporte individual sob demanda.
Já aqueles que quiserem começar a operar devem fazer a vistoria a qualquer momento do ano.
Conforme a Etufor, em 2025, 9.836 veículos vistoriados, seja presencialmente, na sede, ou nos postos descentralizados, quanto por meio eletrônico.
Somente em novembro, 940 unidades foram habilitadas para operar por meio de aplicativos em Fortaleza.
E, desde o lançamento de setembro, 1.905 vistorias online já foram concluídas.
Como realizar a vistoria do veículo, em Fortaleza
O procedimento online é realizado por meio do Click Vistoria, com o envio de 30 fotos e quatro vídeos que comprovem as condições dos mesmos itens verificados na inspeção presencial.
Para a vistoria presencial deve haver o agendamento no site. Depois o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$ 134,98, deve ser gerado e o pagamento efetuado.
Após esse processo, o motorista deve comparecer na data e horário marcados em um dos pontos de vistoria, portando CNH, documentação do veículo e comprovante de pagamento do DAM.
Entre os itens a serem avaliados estão o estado dos pneus, sistema elétrico, carroceria, condições gerais do veículo e conformidade com as normas de segurança.
A identidade visual também é analisada, conforme o Decreto Municipal nº 14.415/2019, que exige a fixação de um adesivo de até 14 cm x 14 cm no canto superior direito do vidro traseiro com a logomarca do aplicativo ou a frase: “Este veículo trabalha por aplicativos”.
Também é o obrigatório o tempo de uso do automóvel, que não pode ultrapassar 10 anos. A vistoria tem validade de 12 meses, e o não cumprimento no prazo pode acarretar penalidades como multa e apreensão do veículo em fiscalizações da Etufor.
Serviço
Vistoria de veículos com final de placa 0 em dezembro
Documentação: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentação do veículo e Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pago, no valor de R$ 134,98 Agendamento
- Endereços para realizar a vistoria presencial:
Avenida João Pessoa, 6643 - Parangaba
Av. Godofredo Maciel, 2841 - Maraponga
Rodovia BR-116, 6100 - Aerolândia
Av. Carneiro Mendonça, 750 - Demócrito Rocha
Sede da Etufor (Av. Juscelino Kubitschek, 5451 - Passaré)
- Passo a passo para a autovistoria digital
1. Acesse o site Click Vistoria pelo celular
2. Preencha seus dados pessoais e as informações do veículo
3. Efetue o pagamento da taxa, com mesmo valor da vistoria presencial
4. Siga as orientações da plataforma e envie as fotos e vídeos solicitados do veículo
Pronto. O selo virtual é gerado e enviado para o e-mail, sem necessidade de deslocamento
