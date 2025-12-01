Nova Indústria Brasil: CE tem R$ 26,4 bi de 39 projetos selecionados

Parte das empresas contempladas na chamada pública atua no Complexo do Pecém / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará contou com 39 projetos na etapa final da chamada feita pelo Nova Indústria Brasil (NIB). Os selecionados somam um total de R$ 26,4 bilhões em investimento. Ao todo, foram 189 propostas do Nordeste aceitas, o que resulta em R$ 113 bilhões em aportes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Entre as empresas em operação no território cearense, parte delas tem atuação no Complexo do Pecém. O POVO conferiu a lista das contempladas, na qual estão Aeris Energy, Apodi, ArcelorMittal Pecém, Brisanet, Casa dos Ventos, Companhia de Gás do Ceará (Cegás), E-ESolar, Energo, Fênix Data Center (Aquiraz e Praia do Futuro), Fortescue, Grendene, Nossa Fruta, Qair Brasil, Total Energies, Unilink e Voltalia.

A lista foi apresentada durante a Assembleia Geral dos Governadores e Governadoras do Nordeste em Teresina (PI), na tarde desta segunda-feira, 1º. Na ocasião, estiveram reunidos os representantes do Consórcio Nordeste, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e das instituições financeiras que participam da chamada pública. Previsto, inicialmente, em R$ 10 bilhões, o desembolso da chamada pública revelado hoje supera em mais de 11 vezes esta projeção inicial. Participação de micro, pequenas e médias empresas O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, ainda destacou que 73% das propostas foram feitas por micro e pequenas, e médias empresas nordestinas. "A resposta do Nordeste à chamada da Nova Indústria Brasil é uma prova inquestionável do potencial de inovação e do empreendedorismo da região. Com esta chamada, estamos garantindo que o desenvolvimento sustentável e a neoindustrialização cheguem na ponta, alcançando os que estão mais perto das necessidades e das oportunidades locais", afirmou em nota.