Mercado Pago passa a permitir que turistas argentinos usem o Pix em estabelecimentos do Brasil

O Mercado Pago agora permite que turistas argentinos usem o Pix para efetuar pagamentos em estabelecimentos brasileiros pela conta digital. A opção será liberada de forma gradual e permitirá que clientes façam transações instantâneas em reais com o saldo em pesos argentinos, sem a necessidade de câmbio, dinheiro físico ou cartão internacional. O aplicativo habilitará a função de escanear um QR Code ou inserir uma chave Pix para concluir a compra. O vendedor receberá o valor em reais.

O lançamento reflete a adesão da indústria de meios de pagamentos ao sucesso do Pix, que completou cinco anos. Em fevereiro, o Mercado Pago já havia autorizado brasileiros a pagarem via Pix na Argentina ao escanear um QR code local nas maquininhas da Point Smart, braço de adquirência do Grupo Mercado Livre.