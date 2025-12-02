Mercado Pago passa a permitir que turistas argentinos usem o Pix em estabelecimentos do Brasil
O Mercado Pago agora permite que turistas argentinos usem o Pix para efetuar pagamentos em estabelecimentos brasileiros pela conta digital. A opção será liberada de forma gradual e permitirá que clientes façam transações instantâneas em reais com o saldo em pesos argentinos, sem a necessidade de câmbio, dinheiro físico ou cartão internacional. O aplicativo habilitará a função de escanear um QR Code ou inserir uma chave Pix para concluir a compra. O vendedor receberá o valor em reais.
O lançamento reflete a adesão da indústria de meios de pagamentos ao sucesso do Pix, que completou cinco anos. Em fevereiro, o Mercado Pago já havia autorizado brasileiros a pagarem via Pix na Argentina ao escanear um QR code local nas maquininhas da Point Smart, braço de adquirência do Grupo Mercado Livre.
"O Pix se tornou um case global de pagamentos instantâneos e estamos levando essa inovação para além-fronteiras", disse o head de pagamentos e serviços financeiros para PMEs do Mercado Pago no Brasil, Daniel Davanço. "Ao permitir que turistas argentinos paguem com a própria conta que já conhecem, simplificamos a experiência deles e, ao mesmo tempo, impulsionamos as vendas dos comerciantes brasileiros, que têm visto seu faturamento crescer desde a chegada do Pix", acrescentou.
O movimento também busca se aproveitar na escalada no número de turistas argentinos no Brasil, em meio ao alívio na inflação da Argentina gerado pelas reformas macroeconômicas implementadas pelo presidente do país vizinho, Javier Milei. Entre janeiro e agosto, os viajantes argentinos somaram 2,65 milhões, um avanço de 94% ante igual período do ano passado, de acordo com dados da Embratur.