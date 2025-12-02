Reajuste da Petrobras chega aos postos e gasolina cai em 21 Estados em novembro, diz pesquisa

A redução do preço da gasolina realizada pela Petrobras em outubro chegou aos postos de abastecimento em novembro, informou a pesquisa mensal de combustíveis da ValeCard. O combustível registrou queda de preços em 21 Estados, com o preço médio atingindo R$ 6,371 o litro em novembro, menos 0,27% em relação a outubro. Para o diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, o movimento reflete diretamente a redução de 4,9% aplicada pela Petrobras para as distribuidoras.

"A redução finalmente começou a ser integralmente repassada ao consumidor final ao longo de novembro. Como já havíamos observado no mês passado, existe uma defasagem natural entre o reajuste realizado pela estatal e o valor percebido nas bombas, em função do tempo de renovação dos estoques ao longo da cadeia de distribuição", avaliou o executivo. "Esse ciclo, que pode levar de dias a algumas semanas, agora se completou na maior parte do País", explicou. Apenas seis Estados registraram alta no valor da gasolina entre os 27 estados do País, concentrados em três regiões diferentes: Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A maior elevação foi encontrada no Distrito Federal (+0,56%), seguida por Alagoas (+0,53%). No Nordeste, o Piauí também teve aumento no combustível (+0,22%). Mato Grosso foi a segunda maior alta do Centro-Oeste (+0,24%). Na região Sudeste, São Paulo e Espírito Santo apresentaram reajuste no valor de 0,10% e 0,02%, respectivamente, informou a ValeCard. Quedas

O Rio Grande do Norte lidera o ranking nacional com a maior queda porcentual em novembro (-3,29%). O preço médio da gasolina passou de R$ 6,419 em outubro para R$ 6,208 em novembro, redução de R$ 0,21 por litro. "O movimento confirma a correção esperada: em outubro, o estado havia registrado uma das maiores altas do País, com aumento de quase R$ 0,20 o litro em relação a setembro (de R$ 6,237 para R$ 6,419). Agora, o recuo praticamente devolve o salto observado no mês anterior", informou a ValeCard. No Norte, a maior queda porcentual da região foi registrada no Acre (-1,92%), onde o preço médio recuou de R$ 7,594 para R$ 7,448, uma redução de R$ 0,14 o litro. Mesmo assim, o estado segue com um dos valores mais altos do combustível no País, agora ocupando a segunda posição, já que Roraima passou a liderar o ranking nacional.