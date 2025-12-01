Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que é Cyber Monday? Saiba o que esperar das promoções

1º de dezembro é Cyber Monday? O que é e o que esperar das promoções

Depois da Black Friday, a Cyber Monday promete ser a última grande chance do ano para garantir descontos no comércio online
Luciana Cartaxo
1º de dezembro
O primeiro dia de dezembro de 2025 marca a Cyber Monday, uma data global de promoções exclusivas pela internet que costuma atrair consumidores em busca de bons preços em eletrônicos, moda, casa e outros setores.

No Brasil, o evento mantém a proposta original criada nos Estados Unidos: oferecer ofertas especiais para quem compra pela internet.

 

Cyber Monday: que tipo de promoções costumam aparecer

Na Cyber Monday, os descontos geralmente atingem categorias como:

  • Eletrônicos como smartphones, notebooks, TVs, acessórios e gadgets
  • Produtos de informática e tecnologia, eletrodomésticos
  • Moda, beleza e vestuário
  • Utilidades domésticas, itens de casa e decoração
  • Brinquedos, decoração nmatalina, presentes de fim de ano

Também é comum o oferecimento de frete grátis, parcelamentos facilitados e promoções com cupons ou cashback. Essas vantagens tornam a Cyber Monday atrativa para quem quer aproveitar o fim do ano para comprar presentes ou renovar equipamentos.

Para muitos consumidores que perderam as promoções da Black Friday, a Cyber Monday representa uma nova chance de conseguir descontos verdadeiros, especialmente em itens desejados, como eletrônicos e produtos de informática.

Como se preparar para comprar com segurança

Para aproveitar a Cyber Monday com consciência, especialistas recomendam algumas precauções:

  • Compare preços antes das promoções, para evitar descontos ilusórios;
  • Prefira lojas confiáveis e com boa reputação, verificando se o site é seguro;
  • Use cupons e extensões de cashback com atenção às regras de uso;
  • Verifique condições de frete, prazo de entrega e política de devolução;
  • Atenção às ofertas “imperdíveis”: às vezes, o barato pode sair caro se o produto for usado ou de procedência duvidosa.

Esses cuidados ajudam a evitar compras impulsivas ou fraudes em períodos de grande volume de vendas pela internet.

O que é a Cyber Monday

A Cyber Monday surgiu em 2005 como uma iniciativa de lojas americanas para incentivar compras online na primeira segunda-feira após o feriado de Ação de Graças, encerrando a semana de ofertas iniciada na “Black Friday”.

A data representa a versão digital do grande dia de descontos focada exclusivamente no comércio online. No Brasil, a Cyber Monday ocorre sempre depois da Black Friday.

Em 2025, a data cai em 1º de dezembro. Muitos varejistas e plataformas adotam uma estratégia que ultrapassa o próprio dia: os descontos começam antes ou se estendem por todo o fim de semana, configurando o que se chama de “Cyber Week”.

Por que a Cyber Monday continua forte

Para o comércio digital, a Cyber Monday representa uma segunda onda de vendas importantes no fim de ano muitas vezes aproveitando o 13º salário e o clima de compras natalinas.

Para o consumidor, é uma oportunidade de revisar listas de presentes ou planejar compras de itens de valor elevado com desconto.

 

