O que é Cyber Monday? Saiba o que esperar das promoções

Saiba o que é Cyber Monday e quais promoções valem a pena / Crédito: Samuel Setubal

O primeiro dia de dezembro de 2025 marca a Cyber Monday, uma data global de promoções exclusivas pela internet que costuma atrair consumidores em busca de bons preços em eletrônicos, moda, casa e outros setores. No Brasil, o evento mantém a proposta original criada nos Estados Unidos: oferecer ofertas especiais para quem compra pela internet.

Cyber Monday: que tipo de promoções costumam aparecer Na Cyber Monday, os descontos geralmente atingem categorias como: Eletrônicos como smartphones, notebooks, TVs, acessórios e gadgets



Produtos de informática e tecnologia, eletrodomésticos



Moda, beleza e vestuário



Utilidades domésticas, itens de casa e decoração



Brinquedos, decoração nmatalina, presentes de fim de ano Também é comum o oferecimento de frete grátis, parcelamentos facilitados e promoções com cupons ou cashback. Essas vantagens tornam a Cyber Monday atrativa para quem quer aproveitar o fim do ano para comprar presentes ou renovar equipamentos. Para muitos consumidores que perderam as promoções da Black Friday, a Cyber Monday representa uma nova chance de conseguir descontos verdadeiros, especialmente em itens desejados, como eletrônicos e produtos de informática.