O que é Cyber Monday? Saiba o que esperar das promoções

1º de dezembro é Cyber Monday? O que é e o que esperar das promoçõesDepois da Black Friday, a Cyber Monday promete ser a última grande chance do ano para garantir descontos no comércio online
O primeiro dia de dezembro de 2025 marca a Cyber Monday, uma data global de promoções exclusivas pela internet que costuma atrair consumidores em busca de bons preços em eletrônicos, moda, casa e outros setores.
No Brasil, o evento mantém a proposta original criada nos Estados Unidos: oferecer ofertas especiais para quem compra pela internet.
Cyber Monday: que tipo de promoções costumam aparecer
Na Cyber Monday, os descontos geralmente atingem categorias como:
- Eletrônicos como smartphones, notebooks, TVs, acessórios e gadgets
- Produtos de informática e tecnologia, eletrodomésticos
- Moda, beleza e vestuário
- Utilidades domésticas, itens de casa e decoração
- Brinquedos, decoração nmatalina, presentes de fim de ano
Também é comum o oferecimento de frete grátis, parcelamentos facilitados e promoções com cupons ou cashback. Essas vantagens tornam a Cyber Monday atrativa para quem quer aproveitar o fim do ano para comprar presentes ou renovar equipamentos.
Para muitos consumidores que perderam as promoções da Black Friday, a Cyber Monday representa uma nova chance de conseguir descontos verdadeiros, especialmente em itens desejados, como eletrônicos e produtos de informática.
Como se preparar para comprar com segurança
Para aproveitar a Cyber Monday com consciência, especialistas recomendam algumas precauções:
- Compare preços antes das promoções, para evitar descontos ilusórios;
- Prefira lojas confiáveis e com boa reputação, verificando se o site é seguro;
- Use cupons e extensões de cashback com atenção às regras de uso;
- Verifique condições de frete, prazo de entrega e política de devolução;
- Atenção às ofertas “imperdíveis”: às vezes, o barato pode sair caro se o produto for usado ou de procedência duvidosa.
Esses cuidados ajudam a evitar compras impulsivas ou fraudes em períodos de grande volume de vendas pela internet.
O que é a Cyber Monday
A Cyber Monday surgiu em 2005 como uma iniciativa de lojas americanas para incentivar compras online na primeira segunda-feira após o feriado de Ação de Graças, encerrando a semana de ofertas iniciada na “Black Friday”.
A data representa a versão digital do grande dia de descontos focada exclusivamente no comércio online. No Brasil, a Cyber Monday ocorre sempre depois da Black Friday.
Em 2025, a data cai em 1º de dezembro. Muitos varejistas e plataformas adotam uma estratégia que ultrapassa o próprio dia: os descontos começam antes ou se estendem por todo o fim de semana, configurando o que se chama de “Cyber Week”.
Por que a Cyber Monday continua forte
Para o comércio digital, a Cyber Monday representa uma segunda onda de vendas importantes no fim de ano muitas vezes aproveitando o 13º salário e o clima de compras natalinas.
Para o consumidor, é uma oportunidade de revisar listas de presentes ou planejar compras de itens de valor elevado com desconto.