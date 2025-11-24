Dia de Ação de Graças: saiba se é feriado no Brasil

Dia de Ação de Graças está no calendário brasileiro; veja se é feriadoNeste ano, a data é comemorada em 27 de novembro, na quinta-feira, antecedendo a Black Friday; entenda como funciona e se é feriado no Brasil
Conhecido como Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças aparece no calendário brasileiro na 4° quinta-feira de novembro. Neste ano, será em 27 de novembro, antecedendo a Black Friday.
Apesar da sua popularidade nos Estados Unidos e no Canadá, sendo uma das principais comemorações do ano, não é muito popularizado no Brasil e não é feriado.
A data é focada em agradecimentos pelos acontecimentos do ano que passou, antes que cheguem as festas do fim do ano, como Natal e Ano Novo. Assim como nas grandes ceias natalinas, as famílias se reúnem para a celebração.
Dia de Ação de Graças no Brasil
Nos EUA, o Dia de Ação de Graças marca o início do período de holidays, festas de fim do ano. Já no Brasil, a data pode ser esquecida e não é popularmente celebrada.
A origem inglesa da comemoração é a principal justificativa: por ter tido colonização portuguesa, o País adquiriu e adaptou um pouco da cultura de Portugal.
Por isso, não recebeu tantos aspectos por influência inglesa. Assim, o feriado não foi popularizado em território nacional. Mesmo com esse fato, foi regulamentado no Brasil pela Lei nº 781 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra em 1949.
Sua comemoração na 4° quinta-feira do mês foi definida em em 1966 pela Lei nº 5.110, segundo o Ministério da Justiça. O órgão é responsável pela promoção da celebração.
Dia de Ação de Graças: como é comemorado
Apesar de não ser um feriado nacional, o Ministério utiliza a Comissão do Dia Nacional de Ação de Graças para preparar a comemoração.
O papel do órgão é preparar mensagens oficiais para a data, assim como a cerimônia do “Te Deum”, antiga oração de agradecimentos, e a sua divulgação na mídia.
A oração feita nesta cerimônia marca também a história mundial por ter sido feita por Cristóvão Colombo ao chegar na América, como uma forma de agradecimento pela “descoberta”.
Para grande parte dos brasileiros, o feriado ficou conhecido por filmes e séries que se passam no período. No entanto, é comemorado em escolas de educação inglesa, empresas de origem norte-americana e famílias da religião protestante.
Veja lista do que é tradicionalmente feito no Dia de Ação de Graças:
- Banquete: reunindo famílias e/ou amigos, é feito um grande jantar para agradecer pelo ano e compartilhar histórias, sendo um momento de troca;
- Assistir ao Desfile de Ação de Graças: festa popular nos EUA com alegóricos, apresentações artísticas e decoração festiva - como no Carnaval brasileiro;
- Atos de solidariedade: o Dia de Ação de Graças também tem como foco a troca humanitário, então, idas à abrigos, fazer doações e servir refeições são alguns exemplos do que pode ser feito;
- Assistir à jogos de futebol americano: por ser uma comemoração tradicional dos Estados Unidos, é uma forma de celebrar a cultura do país, vendo jogos locais e acompanhando as ligas esportivas;
- Orações de agradecimento: não é uma ação obrigatória por não ser uma data religiosa, mas é comum de serem feitas antes da refeição.