Dia de Ação de Graças: saiba se é feriado no Brasil

Assim como no Natal, banquetes são feitos para comemorar o Dia de Ação de Graças / Crédito: Design by Freepik

Conhecido como Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças aparece no calendário brasileiro na 4° quinta-feira de novembro. Neste ano, será em 27 de novembro, antecedendo a Black Friday. Apesar da sua popularidade nos Estados Unidos e no Canadá, sendo uma das principais comemorações do ano, não é muito popularizado no Brasil e não é feriado.

Por isso, não recebeu tantos aspectos por influência inglesa. Assim, o feriado não foi popularizado em território nacional. Mesmo com esse fato, foi regulamentado no Brasil pela Lei nº 781 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra em 1949. Sua comemoração na 4° quinta-feira do mês foi definida em em 1966 pela Lei nº 5.110, segundo o Ministério da Justiça. O órgão é responsável pela promoção da celebração. Dia de Ação de Graças: como é comemorado Apesar de não ser um feriado nacional, o Ministério utiliza a Comissão do Dia Nacional de Ação de Graças para preparar a comemoração.

O papel do órgão é preparar mensagens oficiais para a data, assim como a cerimônia do “Te Deum”, antiga oração de agradecimentos, e a sua divulgação na mídia. A oração feita nesta cerimônia marca também a história mundial por ter sido feita por Cristóvão Colombo ao chegar na América, como uma forma de agradecimento pela “descoberta”. Para grande parte dos brasileiros, o feriado ficou conhecido por filmes e séries que se passam no período. No entanto, é comemorado em escolas de educação inglesa, empresas de origem norte-americana e famílias da religião protestante.