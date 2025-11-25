Quando é a Black Friday? Vale a pena comprar na data no Brasil?

Quando é a Black Friday? Como ela surgiu? Por que ganhou esse nome? E vale a pena ir às compras nesta data? Confira nesta reportagem da BBC News Brasil.

Ela já foi adotada em outros países, como o Brasil, para marcar o início da temporada de compras de Natal.

Desde então, a Black Friday foi crescendo e tornando-se uma das principais datas do comércio nacional.

Naquele ano, no entanto, a Black Friday movimentou apenas R$ 3 milhões em vendas online, de acordo com um levantamento da empresa ClearSale.

No Brasil, ela foi adotada pela primeira vez em 2010, quando os lojistas perceberam o potencial de vendas da mais uma data promocional no calendário do comércio.

A projeção da Abiacom é de um aumento de 14,5% na Black Friday de 2025 em relação ao ano passado, ou seja, que movimente R$ 9,08 bilhões em vendas pela internet.

A estimativa considera o período que se estende desde o início da semana da Black Friday até a segunda-feira seguinte.

Em 2024, a Black Friday movimentou R$ 7,93 bilhões só no comércio online, segundo dados da Abiacom (Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce).

O dia do mês varia de ano a ano porque o evento acontece tradicionalmente nos Estados Unidos no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Em 2025, a Black Friday será no dia 28 de novembro.

Mas quando é a Black Friday? Como ela surgiu? Por que ganhou esse nome? E vale a pena ir às compras nesta data? Confira a seguir.

Falhas técnicas dos sites também contribuíram para frustrar o consumidor e gerar uma imagem negativa da Black Friday, que acabou sendo apelidada nas redes sociais de "Black Fraude": a data em que, segundo a piada, os produtos "custam a metade do dobro".

No Brasil, o surgimento de “preços maquiados” — com o valor de um produto sendo elevado poucos dias antes para então haver um "desconto" — em meio às promoções legítimas fez com que o feriado conquistasse uma reputação duvidosa e deixasse muitos consumidores desconfiados.

O dia de Ação de Graças é uma celebração que existe desde o século 19 e que, desde 1941, é oficialmente comemorado sempre na quarta quinta-feira de novembro.

Lojistas e organizadores da temporada de promoções têm tentado mudar essa imagem e consertar o estrago causado pelas falsas promoções.

Eles tomaram medidas como lançar um selo para dar credibilidade aos descontos oferecidos e criar um código de ética para as marcas que desejam participar da data.

Ainda foram lançadas ferramentas para acompanhar o histórico de preços de produtos e programas que alertam se uma promoção é enganosa.

No entanto, parte dos consumidores continua reticente. Na pesquisa Niq Ebit, núcleo da empresa de pesquisa de mercado Nielsen, sobre intenção de compras na Black Friday em 2024, 24% dos consumidores que disseram não ter a intenção de gastar no feriado afirmaram que o motivo principal é não acreditar que existam descontos. Não comprar por impulso (16%) e não ter necessidade de nada no momento (11%) foram outros motivos.

Apesar de ainda existir alguma desconfiança, os consumidores brasileiros têm gastado mais a cada ano na Black Friday (veja o gráfico abaixo), segundo os dados de vendas da Abiacom.

"O consumidor é atento, principalmente o que está acostumado a fazer compras pela internet. Ele pesquisa, utiliza as ferramentas que acompanham a linha histórica de preços", afirmou à BBC em 2024 Rodrigo Bandeira, vice-presidente da Abiacom. "O comerciante que acha que vai passar o consumidor para trás vai ter muita dificuldade."

"Pode até existir desconfiança, mas quem vai comprar consegue fazer bons negócios, não deixa de comprar. Você inclusive percebe um recuo de venda nas vésperas, porque as pessoas de fato seguram para comprar na data promocional."

BBC

A avaliação de representantes de serviços de defesa do consumidor é que a data pode valer a pena, sim, mas com ressalvas.

A ideia é garimpar produtos que já você queria e ver se eles estão com bons descontos na data. Ou seja, gastar menos do que já planejava gastar.

O conselho dos especialistas é evitar fazer dívidas e resistir a impulsos.

Veja algumas recomendações abaixo.

Dicas para a Black Friday

Prepare-se: saiba mais sobre o produto desejado.

Qual é a melhor marca?

Que modelo tem as características ideais?

Analise preços antes de a Black Friday começar para saber no dia se o valor oferecido é só um pouco menor (ou até maior) do que o de dias atrás.

Recorra a sites que comparam preços e informam seu histórico.

E simule antes da data uma compra para saber o valor do frete.

Para compensar uma promoção, fornecedores podem encarecer a entrega.

Verifique as políticas de troca e garantia do produto na promoção

Tome alguns cuidados ao comprar

Faça capturas de tela ao comprar para garantir que o preço anunciado é o mesmo cobrado. A oferta deve ser cumprida à risca.

Use um site confiável — confira sua reputação em serviços como o Reclame Aqui e prefira páginas que tenham o código "https" no endereço, indicação de que é seguro e de que seus dados não serão roubados.

Atenção a endereços semelhantes aos dos grandes varejistas que buscam atrair clientes desatentos para sites duvidosos.

E desconfie de descontos muito maiores do que os da concorrência.

E se algo der errado?

Entre em contato com a loja para cobrar uma solução, com capturas de tela da compra e outros documentos em mãos.

Se o pedido não for atendido, procure serviços de atendimento ao consumidor, como o Procon do seu Estado.

Você pode fazer uma denúncia pelo site do Procon ou pelo telefone 151.

Getty Images Em 2025 a Black Friday será no dia 28 de novembro

Qual é o significado da Black Friday?

O termo quer dizer literalmente "Sexta-Feira Negra" em inglês.

Nos Estados Unidos, a primeira vez que a expressão foi usada foi no dia 24 de setembro de 1869, quando dois especuladores, Jay Gould e James Fisk, tentaram tomar o mercado do ouro na Bolsa de Nova York.

O governo foi obrigado a intervir para corrigir a distorção, elevando a oferta da matéria-prima ao mercado, o que fez os preços caírem e muitos investidores perderem fortunas.

"O adjetivo 'negro' foi usado durante muitos séculos para retratar diversos tipos de calamidades", afirma o linguista Benjamin Zimmer, editor-executivo do site Vocabulary.com.

Mas a Factory Management and Maintenance — uma newsletter do mercado de trabalho — reivindica a autoria do uso do termo, segundo Bonnie Taylor-Blake, da Universidade da Carolina do Norte.

Em 1951, uma circular da empresa chamou atenção para a incidência de profissionais doentes naquele dia.

"A síndrome da sexta-feira após o Dia de Ação de Graças é uma doença cujos efeitos adversos só são superados pelos da peste bubônica. Pelo menos, é assim que se sentem aqueles que têm de trabalhar quando chega a Black Friday. A loja ou estabelecimento pode ficar meio vazio, e todo ausente estava doente", dizia a circular.

Mas o termo só começou a ganhar popularidade quando passou a ser usado na Filadélfia por policiais frustrados com o trânsito causado pelo grande fluxo de consumidores naquele dia.

Os lojistas evidentemente não gostaram de ser associados ao tráfego e à poluição. Eles, então, tentaram mudar o termo para "Big Friday" ("A Grande Sexta", em tradução literal), segundo um jornal local de 1961.

Com o tempo, Black Friday passou a significar "voltar ao azul". Os lojistas repaginaram positivamente o termo ao dizer que ele se referia ao momento em que voltavam a ter lucro. Mas não há provas de que isso tenha realmente acontecido.

É verdade que o período de festas corresponde à maior parte dos gastos de consumo do ano.

Mas, por outro lado, quanto dessas receitas realmente se torna lucro não está claro, dado que os lojistas trabalham com margens mais apertadas ao oferecer grandes descontos.

Quando a Black Friday se tornou tão popular?

O termo Black Friday permaneceu restrito à Filadélfia por um tempo surpreendentemente longo, e a data só se tornou uma referência nacional nos Estados Unidos na década de 1990.

"Era usado de maneira moderada em Trenton, Nova Jersey, mas não ultrapassou as fronteiras da Filadélfia de fato até os anos 1980. O termo só se espalhou a partir de meados dos anos 1990", diz o linguista Benjamin Zimmer, editor-executivo do site Vocabulary.com.

E foi a partir dos anos 2000 que a data se consolidou e depois começou a se espalhar para outros países, segundo Zimmer.

Os primeiros foram os lojistas canadenses, que passaram a oferecer suas próprias liquidações ao ver os clientes colocarem o pé na estrada rumo ao sul em busca de boas compras.

No México, a Black Friday ganhou um novo nome — "El Buen Fin", ou "O bom fim de semana". A comemoração é associada ao aniversário da revolução de 1910 no país, que às vezes cai na mesma data que o Dia de Ação de Graças nos EUA. Como o nome sugere, o evento dura o fim de semana inteiro.

No Brasil, onde o feriado de Ação de Graças não existe, a data passou a ser incluída no calendário comercial em 2010 e foi se tornando maior ano a ano.

E os descontos começaram a aparecer mais cedo, com lojistas fazendo anúncios ou as próprias promoções várias semanas antes da data.