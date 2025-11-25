Black Friday 2025 começa dia 28. Consumidor, atenção para golpes

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-11-2025: Preparação de lojas no Centro de Fortaleza, para a Black Friday. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Em nível global, segundo a Juniper Research, as perdas devido a fraudes digitais podem chegar perto de 400 bilhões de dólares até o final de 2027, impulsionadas pela crescente digitalização e novos métodos de ataques cibernéticos. De acordo com estudo da Branddi, em 2024 mais de mil sites fraudulentos foram identificados apenas nas semanas que antecedem o grande dia de promoções, imitando marcas como McDonald's, Nike, Amazon e Mercado Livre.

Os números nacionais são ainda mais preocupantes. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro, 42% dos brasileiros já foram vítimas de golpes na Black Friday ou conhecem alguém que passou por essa situação. Desse total, 16% dos entrevistados relataram ter sido as vítimas diretas, 20% conhecem alguém que sofreu fraudes e 6% tanto foram vítimas quanto conhecem pessoas que também caíram em golpes. “A Black Friday se tornou um dos períodos mais críticos para a segurança digital no Brasil. As táticas de fraude estão em constante evolução, e os criminosos utilizam tecnologias cada vez mais avançadas para enganar sistemas e pessoas”, afirma Lucas Monteiro, Martech Leader da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital. Panorama das fraudes digitais em 2025 O cenário de fraudes digitais no Brasil atingiu níveis alarmantes neste ano. Em janeiro, o país registrou 1,242 milhão de tentativas de fraude — o maior volume da série histórica do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, iniciada em janeiro de 2023. O número representa um crescimento de 41,6% em relação a janeiro de 2024 e equivale a uma tentativa de fraude a cada 2,2 segundos.

No primeiro trimestre de 2025, foram registradas cerca de três milhões de tentativas de fraude, um aumento de 22,9% em comparação ao mesmo período de 2024. Mais da metade dos brasileiros (51%) foi vítima de fraude no último ano, sendo que 54,2% dessas pessoas tiveram perdas financeiras diretas, segundo o Relatório de Identidade e Fraude 2025 da Serasa Experian. O setor de Bancos e Cartões concentrou 54% de todas as tentativas de fraude no primeiro trimestre de 2025, totalizando cerca de um milhão de tentativas que, se concretizadas, poderiam gerar um prejuízo superior a R$15,7 bilhões ao sistema financeiro nacional. As fraudes evitadas por biometria facial dispararam em alta de 78,1% em fevereiro de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024, demonstrando a sofisticação crescente dos ataques e a necessidade de tecnologias avançadas de detecção.



Como a IA potencializa as fraudes?

A Inteligência Artificial (IA) transformou o cenário dos golpes digitais, tornando as fraudes praticamente indistinguíveis da realidade. No Brasil, os golpes com deepfakes cresceram 822% entre 2022 e 2023, segundo o Relatório de Fraude de Identidade da Sumsub. Os ataques com deepfakes no Brasil ocorrem com frequência cinco vezes maior do que nos Estados Unidos. Em 2024, casos impressionantes chamaram a atenção internacional. A empresa de engenharia britânica Arup transferiu US$25 milhões para golpistas após uma videoconferência com executivos gerados inteiramente por inteligência artificial. No Brasil, criminosos têm usado a tecnologia para replicar a imagem e voz de apresentadores de TV, como William Bonner e César Tralli, além de políticos como o presidente Lula, para divulgar promoções falsas e realizar golpes financeiros. As técnicas de fraude com IA durante a Black Friday incluem:

- Imitação visual detalhada: sites que replicam layout e elementos gráficos das páginas oficiais para dar credibilidade ao golpe; - Deepfakes em anúncios: uso de IA para criar vídeos falsos com influenciadores e embaixadores de marcas, fazendo os anúncios parecerem autênticos; - Ofertas com preços irresistíveis: promoções exageradamente vantajosas que incentivam o pagamento via Pix direto para a conta do criminoso;