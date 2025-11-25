Black Friday 2025 começa dia 28. Consumidor, atenção para golpes

Black Friday 2025 começa dia 28. Consumidor, atenção para golpesA Black Friday 2025 começa no próximo dia 28. Consumidores precisam estar em alerta para golpes digitais
Em nível global, segundo a Juniper Research, as perdas devido a fraudes digitais podem chegar perto de 400 bilhões de dólares até o final de 2027, impulsionadas pela crescente digitalização e novos métodos de ataques cibernéticos.
De acordo com estudo da Branddi, em 2024 mais de mil sites fraudulentos foram identificados apenas nas semanas que antecedem o grande dia de promoções, imitando marcas como McDonald's, Nike, Amazon e Mercado Livre.
Os números nacionais são ainda mais preocupantes. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro, 42% dos brasileiros já foram vítimas de golpes na Black Friday ou conhecem alguém que passou por essa situação. Desse total, 16% dos entrevistados relataram ter sido as vítimas diretas, 20% conhecem alguém que sofreu fraudes e 6% tanto foram vítimas quanto conhecem pessoas que também caíram em golpes.
“A Black Friday se tornou um dos períodos mais críticos para a segurança digital no Brasil. As táticas de fraude estão em constante evolução, e os criminosos utilizam tecnologias cada vez mais avançadas para enganar sistemas e pessoas”, afirma Lucas Monteiro, Martech Leader da Keyrus, consultoria internacional especialista em Inteligência de Dados e Transformação Digital.
Panorama das fraudes digitais em 2025
O cenário de fraudes digitais no Brasil atingiu níveis alarmantes neste ano. Em janeiro, o país registrou 1,242 milhão de tentativas de fraude — o maior volume da série histórica do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, iniciada em janeiro de 2023. O número representa um crescimento de 41,6% em relação a janeiro de 2024 e equivale a uma tentativa de fraude a cada 2,2 segundos.
No primeiro trimestre de 2025, foram registradas cerca de três milhões de tentativas de fraude, um aumento de 22,9% em comparação ao mesmo período de 2024. Mais da metade dos brasileiros (51%) foi vítima de fraude no último ano, sendo que 54,2% dessas pessoas tiveram perdas financeiras diretas, segundo o Relatório de Identidade e Fraude 2025 da Serasa Experian.
O setor de Bancos e Cartões concentrou 54% de todas as tentativas de fraude no primeiro trimestre de 2025, totalizando cerca de um milhão de tentativas que, se concretizadas, poderiam gerar um prejuízo superior a R$15,7 bilhões ao sistema financeiro nacional.
As fraudes evitadas por biometria facial dispararam em alta de 78,1% em fevereiro de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024, demonstrando a sofisticação crescente dos ataques e a necessidade de tecnologias avançadas de detecção.
Como a IA potencializa as fraudes?
A Inteligência Artificial (IA) transformou o cenário dos golpes digitais, tornando as fraudes praticamente indistinguíveis da realidade. No Brasil, os golpes com deepfakes cresceram 822% entre 2022 e 2023, segundo o Relatório de Fraude de Identidade da Sumsub. Os ataques com deepfakes no Brasil ocorrem com frequência cinco vezes maior do que nos Estados Unidos.
Em 2024, casos impressionantes chamaram a atenção internacional. A empresa de engenharia britânica Arup transferiu US$25 milhões para golpistas após uma videoconferência com executivos gerados inteiramente por inteligência artificial. No Brasil, criminosos têm usado a tecnologia para replicar a imagem e voz de apresentadores de TV, como William Bonner e César Tralli, além de políticos como o presidente Lula, para divulgar promoções falsas e realizar golpes financeiros.
As técnicas de fraude com IA durante a Black Friday incluem:
- Imitação visual detalhada: sites que replicam layout e elementos gráficos das páginas oficiais para dar credibilidade ao golpe;
- Deepfakes em anúncios: uso de IA para criar vídeos falsos com influenciadores e embaixadores de marcas, fazendo os anúncios parecerem autênticos;
- Ofertas com preços irresistíveis: promoções exageradamente vantajosas que incentivam o pagamento via Pix direto para a conta do criminoso;
- Captura de informações sensíveis: coleta de dados de cartões de crédito e informações pessoais para uso em fraudes futuras;
- Perfis falsos em redes sociais: criação de perfis que simulam a comunicação oficial de marcas e disseminam anúncios patrocinados com promoções falsas.
- De acordo com dados da Febraban, em 2024 os golpes digitais causaram mais de R$10 bilhões em prejuízos no Brasil, valor 17% superior ao ano anterior.
"A inteligência artificial está sendo usada tanto para atacar quanto para defender, criando uma verdadeira corrida digital. Os criminosos utilizam ferramentas de IA para criar deepfakes convincentes, que podem colocar palavras na boca de qualquer pessoa, e para personalizar ataques de phishing com níveis de sofisticação nunca vistos antes. Mas essa mesma tecnologia é nossa aliada: as empresas também podem usar IA para detectar padrões de fraude, identificar comportamentos anômalos em milissegundos e proteger seus clientes em tempo real. A diferença está em quem investe mais e melhor nessa tecnologia", explica o CEO da Security First, Fernando Corrêa.
Antes da compra, portanto:
- Pesquise preços com antecedência para identificar descontos reais e evitar a tática "pela metade do dobro"
- Desconfie de ofertas muito abaixo do mercado, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é golpe
- Verifique a reputação do vendedor em sites como Reclame Aqui e confira se o CNPJ está ativo
- Acesse sites oficiais digitando o endereço diretamente no navegador, nunca por links recebidos via e-mail, WhatsApp ou redes sociais
Durante a compra, atenção:
- Confira se o site possui HTTPS (cadeado ao lado do endereço)
- Fique atento a erros sutis na URL, como substituição de letras por números
- Para pagamentos via Pix, sempre confira os dados do beneficiário antes de finalizar
- Use cartão virtual ou temporário para compras online
- Calcule o valor total da compra incluindo o frete antes de concluir a transação
Sinais de alerta:
- Pressão com senso de urgência e contagem regressiva exagerada
- Solicitações de pagamento fora da plataforma oficial
- Mensagens não solicitadas com ofertas "exclusivas"
- Anúncios com vídeos de celebridades ou autoridades (possíveis deepfakes)
