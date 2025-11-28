Black Friday 2025: tecnologia, casa e moda lideram lista de desejos dos brasileiros

Black Friday 2025: tecnologia, casa e moda lideram lista de desejos dos brasileirosPesquisas indicam que 70% dos consumidores se planejam para a data e 60% pretendem gastar acima de R$ 500. Saiba o que está em alta e o que observar antes de comprar
Com a Black Friday marcada para 28 de novembro de 2025, consumidores de todo o Brasil já montam listas de desejo.
Dados recentes de pesquisas apontam que tecnologia, utilidades para casa e renovação de guarda-roupa estão entre os produtos mais visados.
A seguir, veja quais categorias devem liderar as vendas e por que elas se destacam.
Black Friday: tendências de consumo para 2025
Uma pesquisa nacional intitulada “Pesquisa de Intenção de Compra - Black Friday 2025”, feita por empresas como Tray, Bling, Octadesk e Vindi, com mais de mil consumidores de todas as regiões do país, aponta que 70% dos entrevistados já se planejam para a data e 60% pretendem gastar acima de R$ 500.
Neste levantamento, as categorias mais desejadas foram: eletrônicos, citados por 53% dos respondentes; eletrodomésticos, por 44%; roupas por 39%; viagens por 26%; e produtos de beleza por 25%.
Black Friday: os produtos mais procurados em cada categoria
Eletrônicos e tecnologia
Smartphones, notebooks, televisores, gadgets como smartwatches e periféricos de informática seguem no topo da lista de desejos. Com o uso crescente de dispositivos móveis nas compras online, produtos de tecnologia lideram a preferência.
- Echo Dot (Geração mais recente)Valor: R$ 303,05Onde comprar: Amazon
- Echo Pop (Geração mais recente)Valor: R$ 246,05Onde comprar: Amazon
- Fire TV Stick HD (Geração mais recente)Valor: R$ 234,65
Onde comprar: Amazon
- Pilha Alcalina AAA com 8 unidades Elgin Palito
Valor: R$ 16,00Onde comprar: Amazon
- Apple iPhone 16 (128 GB) – Branco
Valor: R$ 4.364,10Onde comprar: Amazon
Eletrodomésticos e itens para casa
Geladeiras, micro-ondas, airfryers, máquinas de lavar, além de utilitários domésticos menores costumam ser buscados por quem deseja renovar a casa ou adiantar compras de fim de ano. A perspectiva de economia com consumo de energia ou praticidade incentiva essas escolhas.
- SUGGAR DEPURADOR DE AR SLIM 60CM 3 VEL. PRATA 110V DPS161PR
Valor: R$ 332,10Onde comprar: Amazon
- Fogão Elétrico Portátil Cooktop Elgin Double Cook 2 Bocas - 220V
Valor: R$ 78,00Onde comprar: Amazon
- Máquina de Lavar Electrolux 13kg Branca Essential Care com Cesto Inox e Jet&Clean (LED13) - 127V
Valor: R$ 1.614,05
Onde comprar: Amazon
Moda, vestuário e calçados
Roupas, calçados e acessórios voltam a ganhar destaque em 2025. Parte dos consumidores aproveita a Black Friday para renovar o guarda-roupa ou garantir peças de marca a preços reduzidos.
- Mala de Bordo ABS 4 Rodas Adventure Fortt Prata - MAB01-PR
Valor: R$ 148,00Onde comprar: Amazon
- Kit 12 Cuecas Boxer Reebok Masculinas Microfibra Adulto Box Sem Costura
Valor: R$ 91,00Onde comprar: Amazon
- Daily T-shirt Masculino
Valor: R$ 69,00Onde comprar: Amazon
Beleza, cuidados pessoais e bem-estar
Produtos de beleza, perfumaria e cuidados pessoais aparecem com frequência nas intenções de compra, atraídas por ofertas e pela necessidade de presentear ou renovar estoque pessoal.
- La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante
Valor: R$ 49,90Onde comprar: Amazon
- Argan Óleo Reparador 50ml, Lola Cosmetics
Valor: R$ 10,58Onde comprar: Amazon
- NIVEA Hidratante Labial Amora Shine 4,8 gValor: R$ 10,99Onde comprar: Amazon
Decoração e itens domésticos
Com o interesse por melhorias no lar, móveis, itens de decoração e artigos domésticos também figuram entre os segmentos procurados. Muitos consumidores veem a data como oportunidade de aproveitar preços mais baixos para renovar ambientes antes do fim do ano.
- Finish Advanced Detergente para Lava Louças em Pó, Sabão Limpeza Profunda, 2,5kg
Valor: R$ 89,90Onde comprar: Amazon
- Finish Secante Lava Louças, Até 50 Lavagens, Tecnologia Anti Corrosão, 250ml
Valor: R$ 25,93Onde comprar: Amazon
- Lysoform Lavanda, Desinfetante Líquido, Limpeza Casa, 5L
Valor: R$ 38,49
Onde comprar: Amazon
Black Friday: o perfil do consumidor em 2025
O levantamento mostra um público mais consciente e planejado: 70% começam a se preparar com antecedência, pesquisando preços e comparando opções.
Isso indica que não se trata mais apenas de compras por impulso, mas de decisões com análise de custo-benefício.
Em termos de valor, a maioria pretende gastar acima de R$ 500, um indicativo de que a Black Friday continua relevante para aquisições de maior valor.
Para muitos brasileiros, as promoções servem não apenas para economizar, mas também para antecipar compras de Natal e resolver pendências domésticas.
O que observar ao aproveitar as ofertas
Mesmo com tantas vantagens, especialistas alertam para cuidados essenciais:
- Compare preços antes da Black Friday para evitar ofertas ilusórias. Dados mostram que parte dos consumidores passou a acompanhar valores com antecedência.
- Verifique frete, prazos de entrega e condições de devolução, especialmente em eletrônicos e eletrodomésticos.
- Dê preferência a lojas confiáveis, com histórico claro de atendimento e reputação verificada. Com o aumento das compras online, a cautela continua necessária.
- Priorize o que você realmente precisa: as categorias mais procuradas combinam desejo de consumo com necessidade real, o que tende a trazer maior satisfação no pós-compra.
Para 2025, as projeções indicam que a Black Friday manterá seu papel central no calendário de consumo do país.
A combinação de planejamento antecipado, variedade de categorias e ofertas variadas coloca o consumidor em posição de vantagem desde que saiba avaliar com critério.
Para quem pretende aproveitar, vale montar uma lista com prioridades, acompanhar preços antes da data e comprar com consciência. Com esse cuidado, a Black Friday 2025 pode trazer economia real e sem arrependimento.
