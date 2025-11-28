Black Friday 2025: tecnologia, casa e moda lideram lista de desejos dos brasileiros

A junção de bom preço e utilidade prática torna a data estratégica para compras / Crédito: FERNANDA BARROS

Com a Black Friday marcada para 28 de novembro de 2025, consumidores de todo o Brasil já montam listas de desejo. Dados recentes de pesquisas apontam que tecnologia, utilidades para casa e renovação de guarda-roupa estão entre os produtos mais visados.

Uma pesquisa nacional intitulada "Pesquisa de Intenção de Compra - Black Friday 2025", feita por empresas como Tray, Bling, Octadesk e Vindi, com mais de mil consumidores de todas as regiões do país, aponta que 70% dos entrevistados já se planejam para a data e 60% pretendem gastar acima de R$ 500. Neste levantamento, as categorias mais desejadas foram: eletrônicos, citados por 53% dos respondentes; eletrodomésticos, por 44%; roupas por 39%; viagens por 26%; e produtos de beleza por 25%.

Black Friday: os produtos mais procurados em cada categoria Eletrônicos e tecnologia Smartphones, notebooks, televisores, gadgets como smartwatches e periféricos de informática seguem no topo da lista de desejos. Com o uso crescente de dispositivos móveis nas compras online, produtos de tecnologia lideram a preferência. Echo Dot (Geração mais recente)Valor: R$ 303,05Onde comprar: Amazon Echo Pop (Geração mais recente)Valor: R$ 246,05Onde comprar: Amazon Fire TV Stick HD (Geração mais recente)Valor: R$ 234,65

Onde comprar: Amazon Pilha Alcalina AAA com 8 unidades Elgin Palito

Valor: R$ 16,00Onde comprar: Amazon Apple iPhone 16 (128 GB) – Branco

Valor: R$ 4.364,10Onde comprar: Amazon Eletrodomésticos e itens para casa Geladeiras, micro-ondas, airfryers, máquinas de lavar, além de utilitários domésticos menores costumam ser buscados por quem deseja renovar a casa ou adiantar compras de fim de ano. A perspectiva de economia com consumo de energia ou praticidade incentiva essas escolhas. SUGGAR DEPURADOR DE AR SLIM 60CM 3 VEL. PRATA 110V DPS161PR

Valor: R$ 332,10Onde comprar: Amazon Fogão Elétrico Portátil Cooktop Elgin Double Cook 2 Bocas - 220V

Valor: R$ 78,00Onde comprar: Amazon Máquina de Lavar Electrolux 13kg Branca Essential Care com Cesto Inox e Jet&Clean (LED13) - 127V

Valor: R$ 1.614,05

Onde comprar: Amazon Moda, vestuário e calçados Roupas, calçados e acessórios voltam a ganhar destaque em 2025. Parte dos consumidores aproveita a Black Friday para renovar o guarda-roupa ou garantir peças de marca a preços reduzidos.