Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Black Friday 2025: tecnologia, casa e moda lideram lista de desejos dos brasileiros

Black Friday 2025: tecnologia, casa e moda lideram lista de desejos dos brasileiros

Pesquisas indicam que 70% dos consumidores se planejam para a data e 60% pretendem gastar acima de R$ 500. Saiba o que está em alta e o que observar antes de comprar
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a Black Friday marcada para 28 de novembro de 2025, consumidores de todo o Brasil já montam listas de desejo.

Dados recentes de pesquisas apontam que tecnologia, utilidades para casa e renovação de guarda-roupa estão entre os produtos mais visados.

A seguir, veja quais categorias devem liderar as vendas e por que elas se destacam.

 

Leia mais

Black Friday: tendências de consumo para 2025

Uma pesquisa nacional intitulada “Pesquisa de Intenção de Compra - Black Friday 2025”, feita por empresas como Tray, Bling, Octadesk e Vindi, com mais de mil consumidores de todas as regiões do país, aponta que 70% dos entrevistados já se planejam para a data e 60% pretendem gastar acima de R$ 500. 

Neste levantamento, as categorias mais desejadas foram: eletrônicos, citados por 53% dos respondentes; eletrodomésticos, por 44%; roupas por 39%; viagens por 26%; e produtos de beleza por 25%. 

Black Friday: os produtos mais procurados em cada categoria

Eletrônicos e tecnologia

Smartphones, notebooks, televisores, gadgets como smartwatches e periféricos de informática seguem no topo da lista de desejos. Com o uso crescente de dispositivos móveis nas compras online, produtos de tecnologia lideram a preferência.

  1. Echo Dot (Geração mais recente)Valor: R$ 303,05Onde comprar: Amazon
  2. Echo Pop (Geração mais recente)Valor: R$ 246,05Onde comprar: Amazon 
  3. Fire TV Stick HD (Geração mais recente)Valor: R$ 234,65
    Onde comprar: Amazon
  4. Pilha Alcalina AAA com 8 unidades Elgin Palito
    Valor: R$ 16,00Onde comprar: Amazon
  5. Apple iPhone 16 (128 GB) – Branco
    Valor: R$ 4.364,10Onde comprar: Amazon 

Eletrodomésticos e itens para casa

Geladeiras, micro-ondas, airfryers, máquinas de lavar, além de utilitários domésticos menores costumam ser buscados por quem deseja renovar a casa ou adiantar compras de fim de ano. A perspectiva de economia com consumo de energia ou praticidade incentiva essas escolhas.

  1. SUGGAR DEPURADOR DE AR SLIM 60CM 3 VEL. PRATA 110V DPS161PR
    Valor: R$ 332,10Onde comprar: Amazon
  2. Fogão Elétrico Portátil Cooktop Elgin Double Cook 2 Bocas - 220V
    Valor: R$ 78,00Onde comprar: Amazon
  3. Máquina de Lavar Electrolux 13kg Branca Essential Care com Cesto Inox e Jet&Clean (LED13) - 127V
    Valor: R$ 1.614,05
    Onde comprar: Amazon

Moda, vestuário e calçados

Roupas, calçados e acessórios voltam a ganhar destaque em 2025. Parte dos consumidores aproveita a Black Friday para renovar o guarda-roupa ou garantir peças de marca a preços reduzidos.

  1. Mala de Bordo ABS 4 Rodas Adventure Fortt Prata - MAB01-PR
    Valor: R$ 148,00Onde comprar: Amazon
  2. Kit 12 Cuecas Boxer Reebok Masculinas Microfibra Adulto Box Sem Costura
    Valor: R$ 91,00Onde comprar: Amazon
  3. Daily T-shirt Masculino
    Valor: R$ 69,00Onde comprar: Amazon 

 

Leia mais

Beleza, cuidados pessoais e bem-estar

Produtos de beleza, perfumaria e cuidados pessoais aparecem com frequência nas intenções de compra, atraídas por ofertas e pela necessidade de presentear ou renovar estoque pessoal.

  1. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante
    Valor: R$ 49,90Onde comprar: Amazon
  2. Argan Óleo Reparador 50ml, Lola Cosmetics
    Valor: R$ 10,58Onde comprar: Amazon
  3. NIVEA Hidratante Labial Amora Shine 4,8 gValor: R$ 10,99Onde comprar: Amazon 

Decoração e itens domésticos

Com o interesse por melhorias no lar, móveis, itens de decoração e artigos domésticos também figuram entre os segmentos procurados. Muitos consumidores veem a data como oportunidade de aproveitar preços mais baixos para renovar ambientes antes do fim do ano.

  1. Finish Advanced Detergente para Lava Louças em Pó, Sabão Limpeza Profunda, 2,5kg
    Valor: R$ 89,90Onde comprar: Amazon
  2. Finish Secante Lava Louças, Até 50 Lavagens, Tecnologia Anti Corrosão, 250ml
    Valor: R$ 25,93Onde comprar: Amazon
  3. Lysoform Lavanda, Desinfetante Líquido, Limpeza Casa, 5L
    Valor: R$ 38,49
    Onde comprar: Amazon

Black Friday: o perfil do consumidor em 2025

O levantamento mostra um público mais consciente e planejado: 70% começam a se preparar com antecedência, pesquisando preços e comparando opções.

Isso indica que não se trata mais apenas de compras por impulso, mas de decisões com análise de custo-benefício.

Em termos de valor, a maioria pretende gastar acima de R$ 500, um indicativo de que a Black Friday continua relevante para aquisições de maior valor.

Para muitos brasileiros, as promoções servem não apenas para economizar, mas também para antecipar compras de Natal e resolver pendências domésticas.

 

Leia mais

O que observar ao aproveitar as ofertas

Mesmo com tantas vantagens, especialistas alertam para cuidados essenciais:

  • Compare preços antes da Black Friday para evitar ofertas ilusórias. Dados mostram que parte dos consumidores passou a acompanhar valores com antecedência.
  • Verifique frete, prazos de entrega e condições de devolução, especialmente em eletrônicos e eletrodomésticos.
  • Dê preferência a lojas confiáveis, com histórico claro de atendimento e reputação verificada. Com o aumento das compras online, a cautela continua necessária.
  • Priorize o que você realmente precisa: as categorias mais procuradas combinam desejo de consumo com necessidade real, o que tende a trazer maior satisfação no pós-compra.

Para 2025, as projeções indicam que a Black Friday manterá seu papel central no calendário de consumo do país.

A combinação de planejamento antecipado, variedade de categorias e ofertas variadas coloca o consumidor em posição de vantagem desde que saiba avaliar com critério.

Para quem pretende aproveitar, vale montar uma lista com prioridades, acompanhar preços antes da data e comprar com consciência. Com esse cuidado, a Black Friday 2025 pode trazer economia real e sem arrependimento.

Leia mais

Colaborou Júlia Honorato

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas shopping

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar