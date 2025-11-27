Dois dos 5 grupos de atividades econômicas tiveram saldos positivos em outubro, mostra Caged
Apenas dois dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em outubro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O resultado geral veio abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 120 mil - foram criados 85.147 postos. O resultado foi o pior para um mês de outubro desde 2019, quando foram criados 70.852 empregos formais no País. Considerando o Novo Caged, que começou em 2020, foi o pior resultado dos últimos anos.
Os dois setores que tiveram saldos positivos em outubro foram: serviços, com um saldo de 82.436 postos formais de trabalho, e comércio, com 25.592.
Registraram saldos negativos: indústria, que fechou 10.092, agropecuária (-9.917) e construção (-2.875).
Unidades da Federação
Em outubro de 2025, foram registrados saldos positivos em 21 das 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo (18.456), Distrito Federal (15.467) e Pernambuco (10.596).
O salário médio real de admissão foi de R$ 2.304,31, expansão de R$ 17,28 (0,8%) em relação a setembro de 2025 (R$ 2.287,02).
Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade, o aumento foi de R$ 54,45 (2,4%).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente