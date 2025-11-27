Dois dos 5 grupos de atividades econômicas tiveram saldos positivos em outubro, mostra Caged

Apenas dois dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em outubro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado geral veio abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 120 mil - foram criados 85.147 postos. O resultado foi o pior para um mês de outubro desde 2019, quando foram criados 70.852 empregos formais no País. Considerando o Novo Caged, que começou em 2020, foi o pior resultado dos últimos anos.