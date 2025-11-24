O POVO é destaque no top10 dos mais admirados em Economia

Beatriz Cavalcante e Ana Luiza Serrão integram ranking das mais admiradas do país / Crédito: Fábio Risnic/Risnic Fotografia

O POVO teve duas jornalistas entre as mais admiradas de Economia, Negócios e Finanças. Beatriz Cavalcante e Ana Luiza Serrão foram eleitas em votação aberta promovida pelo portal Jornalistas&Cia e receberam o diploma durante a cerimônia realizada em São Paulo.

No ranking final, Ana Luiza Serrão ficou em 8º lugar, sendo a única representante do Nordeste e a única profissional fora do eixo Rio–São Paulo a integrar o Top 10.

Ana Luiza Serrão é a única nordestina no Top 10 das mais admiradas do Brasil Crédito: Beatriz Cavalcante Esta é a 10ª edição da ação promovida anualmente e lista nomes da cobertura econômica de todo o Brasil. No Ceará, O POVO teve o maior número de indicados — seis, ao todo — e de vencedoras, com Beatriz e Ana Luiza entre as 55 mais admiradas do País.

“Foi uma edição muito disputada, com pontuações mínimas separando quem entraria ou não entre os TOP 50”, explica Eduardo Ribeiro, diretor da Jornalistas Editora, que publica o J&Cia e organiza a premiação.



Ana Luiza Serrão é a única nordestina no Top 10 das mais admiradas em Economia Crédito: Beatriz Cavalcante Beatriz Cavalcante é editora-chefe de Economia do O POVO, na qual conduz a cobertura nos canais do grupo de comunicação na internet e no jornal impresso, além de assinar uma coluna no OP+.

Já Ana Luiza Serrão foi repórter do O POVO até outubro, atuando com intensidade na cobertura econômica local e nacional.

