O POVO é destaque no 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern

Armando de Oliveira Lima, conquistou o segundo lugar na categoria texto do 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern / Crédito: AURÉLIO ALVES

A reportagem O futuro sustentável da indústria do Nordeste, assinada pelo repórter especial de Economia do O POVO, Armando de Oliveira Lima, conquistou o segundo lugar na categoria texto do 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern, promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Esta é a segunda vez que Armando recebe destaque na premiação. Em 2024, ele ficou em primeiro lugar na categoria texto, com a reportagem “Eólica offshore: a força do Nordeste na nova fronteira de energia renovável”. A premiação tem por objetivo destacar as melhores produções jornalísticas sobre iniciativas do Sistema Indústria do Rio Grande do Norte para o desenvolvimento da indústria local. Desta vez, a reportagem vencedora concorreu no Eixo 5 – Sistema Fiern– Indústria do RN: atuando por um futuro mais sustentável. O trabalho publicado, em setembro deste ano, traz, a partir de dados e entrevistas, como o Nordeste pode liderar o processo de neoindustrialização do País com foco em objetivos sustentáveis e a partir de fontes de fomento e ações assertivas por empresas e poder público.

Confira a reportagem premiada: O futuro sustentável da indústria do Nordeste Neste contexto, o material se aprofundou nos planos desenvolvidos pelos principais polos industriais da Região para saber como Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte pensavam o futuro da indústria em seus territórios. “O reconhecimento do Sistema Fiern para a nossa produção chancela a cobertura que nós do O POVO damos ao Nordeste. Sempre buscamos tratar da economia e do desenvolvimento cearense em conjunto com os demais, reduzindo o desequilíbrio que já vivemos ante ao Sul e Sudeste do País”, explicou Armando de Oliveira Lima.

Os materiais foram avaliados dentro de cinco eixos temáticos: eixo 1 - Fiern - Proposição e voz ativa em favor da Indústria Potiguar; eixo 2 – Sesi– Educação de excelência e referência para formação da indústria do futuro; eixo 3 – Senai – Da Moda à Mineração: desenvolvendo soluções e formando profissionais;eixo 4 – IEL – Gestão industrial em pauta: estágio e desenvolvimento de carreiras; e Eixo 5 – Sistema FIERN – Indústria do RN: atuando por um futuro mais sustentável O presidente da FIERN, Roberto Serquiz, destacou a importância do papel da imprensa. “Deixo meu agradecimento especial pelo profissionalismo, parceria e espaço dedicado às pautas sobre desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso estado. Juntos, a indústria, imprensa e sociedade, podemos construir um Rio Grande do Norte mais forte, mais competitivo e, acima de tudo, mais humano.”



Confira a lista de vencedores do 12º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fiern: Eixo 1 – FIERN – Proposição e voz ativa em favor da Indústria Potiguar

Jornalismo Escrito

1º lugar: Margareth Grilo, da Tribuna do Norte, com a série de matérias Inova RN

2º lugar: Bruno Vital, da Tribuna do Norte, com a série de matérias Ciclo dos Ventos.



Jornalismo em Vídeo

1º lugar: Kleber Teixeira, da InterTV, com a matéria “FIERN busca diálogo com governo americado para reverter quedas das exportações potiguares diante do tarifaço”

2º lugar: Simone Silva, da TV Câmara, com a matéria “Elas na indústria”



Jornalismo em Áudio

1º lugar: Glynner Freire Brandão Costa, da Rádio Universitária FM, com a matéria “Atum x Tarifaço: caiu na rede é peixe”

2º lugar: Ana Patrícia Furtunato Bezerra, da CBN Natal, com a matéria

