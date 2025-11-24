Governo já retirou do cálculo da meta despesas com projetos em defesa, no valor de R$ 500 mi

O governo federal já retirou do cômputo da meta de resultado primário as despesas com projetos estratégicos em defesa nacional, no valor de R$ 500,0 milhões. Essa exclusão consta do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025 relativo ao 5º bimestre, divulgado na noite da última sexta-feira, 24. A lei que autoriza o governo a gastar até R$ 5 bilhões por ano - pelos próximos seis anos - em projetos de defesa nacional por fora das regras do arcabouço fiscal foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da semana passada.

O desconto - tanto do cálculo da meta de resultado primário quanto do limite de despesas estabelecido na Lei Complementar nº 200, de 2023 (que instituiu o arcabouço fiscal), para o Poder Executivo - das despesas com projetos estratégicos em defesa nacional é limitado a R$ 3,0 bilhões em 2025. É exigido que sejam despesas de capital e que contribuam com o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa. Entre os projetos de defesa que devem ser beneficiados estão o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron). O governo justificou que, após apuração das despesas que cumprem com os requisitos estabelecidos pela lei, decidiu "usar a faculdade de dedução das regras fiscais no montante de R$ 500,0 milhões". Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda ressaltaram no relatório que uma eventual ampliação de despesas até o limite autorizado pela lei "não impactará a meta de resultado primário, tampouco o limite de gastos". Secretários dos dois ministérios irão conceder entrevista coletiva às 17h30 desta segunda-feira, 24, para comentar o relatório bimestral. Outras exclusões