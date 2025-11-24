Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo já retirou do cálculo da meta despesas com projetos em defesa, no valor de R$ 500 mi

O governo federal já retirou do cômputo da meta de resultado primário as despesas com projetos estratégicos em defesa nacional, no valor de R$ 500,0 milhões. Essa exclusão consta do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2025 relativo ao 5º bimestre, divulgado na noite da última sexta-feira, 24.

A lei que autoriza o governo a gastar até R$ 5 bilhões por ano - pelos próximos seis anos - em projetos de defesa nacional por fora das regras do arcabouço fiscal foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da semana passada.

O desconto - tanto do cálculo da meta de resultado primário quanto do limite de despesas estabelecido na Lei Complementar nº 200, de 2023 (que instituiu o arcabouço fiscal), para o Poder Executivo - das despesas com projetos estratégicos em defesa nacional é limitado a R$ 3,0 bilhões em 2025. É exigido que sejam despesas de capital e que contribuam com o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa. Entre os projetos de defesa que devem ser beneficiados estão o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

O governo justificou que, após apuração das despesas que cumprem com os requisitos estabelecidos pela lei, decidiu "usar a faculdade de dedução das regras fiscais no montante de R$ 500,0 milhões". Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda ressaltaram no relatório que uma eventual ampliação de despesas até o limite autorizado pela lei "não impactará a meta de resultado primário, tampouco o limite de gastos".

Secretários dos dois ministérios irão conceder entrevista coletiva às 17h30 desta segunda-feira, 24, para comentar o relatório bimestral.

Outras exclusões

Assim como nos bimestres anteriores, também ficam fora do cômputo da meta o valor necessário para a quitação dos precatórios, de R$ 40,6 bilhões, e o montante equivalente ao ressarcimento a aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), de R$ 3,3 bilhões.

O governo revisou a sua estimativa de déficit primário de 2025, de R$ 30,2 bilhões para R$ 31,3 bilhões, considerando as despesas que não são apuradas para fins do cálculo do alvo fiscal. A meta deste ano é de um déficit de 0% do Produto Interno Bruto (PIB), com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos - ou seja, aceitando um déficit de até R$ 31 bilhões.

