Balança: superávit na 3ª semana de novembro é de US$ 1,800 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,800 bilhão na terceira semana de novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 24, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,939 bilhões e importações de US$ 5,139 bilhões.

No ano, de janeiro a novembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 56,464 bilhões, resultado de US$ 310,974 bilhões em exportações e US$ 254,509 bilhões em importações. No mesmo período do ano passado, o superávit acumulado estava em US$ 69,540 bilhões.