Produção avança mas expectativa de demanda por produtos industriais recua, diz CNI

O índice de evolução da produção atingiu 51,5 pontos em outubro, indicando crescimento da produção industrial em relação a setembro. O dado consta da Sondagem Industrial, divulgada nesta segunda-feira, 24, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Já o índice de evolução do número de empregado foi de 48,8 pontos, abaixo dos 50 pontos, o que denota queda do número de funcionários em outubro ante o mês anterior. Pela metodologia da pesquisa, os índices variam de zero a 100 pontos, sendo que números acima de 50 indicam alta e abaixo, queda.

Com relação à Utilização da Capacidade Instalada (UCI), houve um aumento de um ponto porcentual em outubro, atingindo 71%. Segundo a CNI, o porcentual é menor do que o observado em outubro de 2024 (74%) e idêntico ao de outubro de 2023 (71%). O indicador de evolução do nível de estoques chegou a 50,3 pontos no mês passado, ante 50,7 pontos em setembro. "O índice permanece acima da linha de 50 pontos, mas ao se aproximar dela, revela que houve uma redução no ritmo de acúmulo de estoques na comparação com setembro", destaca a Sondagem. O índice de estoque efetivo em relação ao usual recuou 0,5 ponto, para 50,2 pontos. Ao se aproximar da linha divisória, destaca a CNI, o indicador mostra que agora os estoque estão praticamente no nível planejado pelas empresas. Expectativas

Apesar da melhora na produção, todos os índices de expectativas tiveram quedas na passagem de outubro para novembro. O índice de expectativa de demanda recuou 1,2 ponto, para 51,3 pontos. "A queda do índice na passagem de outubro para novembro é usual para o período, mas com essa queda, o índice passou a registrar o menor valor para o mês desde 2016", destaca a pesquisa. "A expectativa de demanda por bens industriais para os próximos meses ainda é positiva, sobretudo por causa das festas de fim de ano, mas está mais fraca do que o normal. Os empresários estão percebendo, há alguns meses, uma queda da demanda por seus produtos. Por conta disso, projetam que a esperada alta do consumo que todos os anos ocorre no período de festas será menos intensa do que a de anos anteriores", explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo. O índice de expectativa de compra de insumos e matérias-primas ficou em 50,0 pontos em novembro, uma queda de um ponto em relação a outubro. Assim, destaca a CNI, a expectativa que era de aumento das compras de insumos nos seis meses seguintes, passou a ser de estabilidade.