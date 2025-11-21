Economia circular: 41% dos industriais cearenses adotam reciclagem de produtos

Economia circular: 41% dos industriais cearenses adotam reciclagem de produtosTambém aparecem entre as práticas circulares, o desenvolvimento de produtos mais duráveis, com 36% de menções em pesquisa do Observatório da Indústria, em parceria com a CNI
Quando o assunto é economia circular, a prática da reciclagem é a mais difundida na indústria cearense, com 41% de adoção.
É o que revela a "Sondagem Especial sobre Economia Circular", realizada pelo Observatório da Indústria Ceará, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Leia mais
O estudo ouviu 76 empresas de diferentes portes e segmentos, com o objetivo de identificar o estágio de implementação das práticas circulares, seus benefícios e principais obstáculos.
Além da reciclagem, aparecem entre as práticas circulares, o desenvolvimento de produtos mais duráveis, com 36%; a utilização de materiais reciclados ou recuperados nos processos produtivos, com 34%; as iniciativas de logística reversa, com 32% e os critérios de circularidade nas compras, com 26%. Apesar disso, quase metade das indústrias (49%) ainda não desenvolve produtos com foco em economia circular.
Os resultados da sondagem mostram que as empresas percebem ganhos na adoção de práticas circulares. O mais citado deles é a melhoria na imagem corporativa mencionada por 43% dos empresários pesquisados. A redução de custos operacionais é citada por 39% dos consultados, enquanto o estímulo à inovação em produtos e processos é citado por 37%. Vale mencionar ainda a abertura de novos mercados, citada por 33% dos empresários e o fortalecimento da competitividade, mencionado por 24%.
Já entre as barreiras culturais e educacionais para que a economia circular avance, 34% dos empresários citaram a percepção negativa do consumidor sobre produtos reparados ou reprocessados e 30% mencionam a falta de conhecimento sobre o tema.
No caso das barreiras tecnológicas, o gargalo mais citado é a escassez de mão de obra qualificada, mencionada por 37% dos pesquisados. Na sequência aparece a falta de tecnologias economicamente viáveis e a baixa interação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs), mencionadas por 30% dos entrevistados cada uma.
Na esfera econômica, as altas taxas de juros foram citadas por 37% dos entrevistados, seguidas pela ausência de produtos e serviços viáveis e pela burocracia nos processos de financiamento, cada uma citada por 21% dos pesquisados.
Já quando questionados sobre o papel das regulamentações, 43% dos industriais cearenses associaram as normas educacionais e 38% as normas tecnológicas como estímulo à economia circular. Já as regras tributárias, citadas por 50%, e as econômicas, mencionadas por 43%, foram apontadas como entraves à adoção da economia circular.
Como sugestões para fazer avançar o espaço da economia circular, 57% dos empresários apontam a simplificação das normas como a medida mais importante a ser adotada. Já 54% apontam o incentivo à infraestrutura de reciclagem e logística reversa como pontos mais importantes e o apoio financeiro a projetos de inovação foi citado por 41% dos pesquisados.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado