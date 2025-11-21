Economia circular: 41% dos industriais cearenses adotam reciclagem de produtos

Resultados da sondagem mostram que as empresas percebem ganhos na adoção de práticas circulares / Crédito: Joao Filho Tavares

Quando o assunto é economia circular, a prática da reciclagem é a mais difundida na indústria cearense, com 41% de adoção. É o que revela a "Sondagem Especial sobre Economia Circular", realizada pelo Observatório da Indústria Ceará, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Leia mais Reciclar, reusar, ressignificar: como a economia circular pode transformar resíduos em soluções sustentáveis

Qual é o potencial do Brasil para ampliar economia circular? Sobre o assunto Reciclar, reusar, ressignificar: como a economia circular pode transformar resíduos em soluções sustentáveis

Qual é o potencial do Brasil para ampliar economia circular? O estudo ouviu 76 empresas de diferentes portes e segmentos, com o objetivo de identificar o estágio de implementação das práticas circulares, seus benefícios e principais obstáculos. Além da reciclagem, aparecem entre as práticas circulares, o desenvolvimento de produtos mais duráveis, com 36%; a utilização de materiais reciclados ou recuperados nos processos produtivos, com 34%; as iniciativas de logística reversa, com 32% e os critérios de circularidade nas compras, com 26%. Apesar disso, quase metade das indústrias (49%) ainda não desenvolve produtos com foco em economia circular. Os resultados da sondagem mostram que as empresas percebem ganhos na adoção de práticas circulares. O mais citado deles é a melhoria na imagem corporativa mencionada por 43% dos empresários pesquisados. A redução de custos operacionais é citada por 39% dos consultados, enquanto o estímulo à inovação em produtos e processos é citado por 37%. Vale mencionar ainda a abertura de novos mercados, citada por 33% dos empresários e o fortalecimento da competitividade, mencionado por 24%.

Já entre as barreiras culturais e educacionais para que a economia circular avance, 34% dos empresários citaram a percepção negativa do consumidor sobre produtos reparados ou reprocessados e 30% mencionam a falta de conhecimento sobre o tema. No caso das barreiras tecnológicas, o gargalo mais citado é a escassez de mão de obra qualificada, mencionada por 37% dos pesquisados. Na sequência aparece a falta de tecnologias economicamente viáveis e a baixa interação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs), mencionadas por 30% dos entrevistados cada uma. Na esfera econômica, as altas taxas de juros foram citadas por 37% dos entrevistados, seguidas pela ausência de produtos e serviços viáveis e pela burocracia nos processos de financiamento, cada uma citada por 21% dos pesquisados.