Próximo passo do Ceará é operacionalizar a Lei de Inovação, diz Sandra Monteiro

Próximo passo do Ceará é operacionalizar a Lei de Inovação, diz Sandra MonteiroRegulamentação deve avançar com discussão sobre compras públicas para inovação; Estado também projeta novas metas para 2025 e 2026
O Ceará começa a preparar a etapa de operacionalização da Lei Estadual de Inovação, sancionada no ano passado.
O movimento será iniciado com um evento marcado para esta sexta-feira, 7, que discutirá a criação de um marco legal para compras públicas voltadas à inovação, integrando universidades, empresas e órgãos públicos.
A informação foi apresentada pela secretária da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro, durante a abertura da Feira do Conhecimento 2025 (FdC), nesta quinta-feira, 6, no Centro de Eventos do Ceará.
Segundo ela, o objetivo é aproximar projetos e tecnologias desenvolvidos nas universidades das demandas do mercado, tanto público quanto privado, e criar condições legais para que soluções acadêmicas possam ser incorporadas a processos governamentais.
Ceará discute marco legal para compras de inovação
A agenda anunciada pela Secitece pretende avançar em dois eixos: a transição digital do Estado e a regulamentação das compras públicas de inovação. O encontro reunirá representantes da academia, do setor produtivo e de instituições públicas.
Sandra citou experiências de Recife e Goiânia como referências para a elaboração do modelo. Conforme ela, o marco deve permitir maior integração entre o que é produzido pela rede científica e as demandas operacionais dos governos.
Startups devem receber aporte de três grandes investidores
Na avaliação da secretária, o ecossistema local apresenta sinais de amadurecimento. Ela afirma que startups atendidas por programas estaduais registraram aumento de faturamento e maior capacidade de atrair capital externo.
Nesta edição do Conexão & Capital, a organização confirmou a presença de três grandes investidores, dois do Sul e um do Nordeste, que devem trabalhar com aportes superiores aos de investidores-anjo — prática que tradicionalmente marca as fases iniciais dos empreendimentos.
O programa Corredores Digitais, que completa 14 anos, segue como principal porta de entrada para startups em todas as macrorregiões do Estado.
Metas da Secitece para 2025 e 2026
A secretária apresentou ainda metas para os próximos dois anos. Para 2025, a pasta prevê:
- atualização do Plano Estadual de Ciência e Tecnologia, alinhado à estratégia nacional do MCTI;
- implementação de uma plataforma digital para serviços internos e acadêmicos;
- fortalecimento de ações voltadas ao mercado de trabalho nos setores de games e startups.
Para 2026, estão previstas:
- entregas de novos campi das universidades estaduais,
- integração entre instituições federais e estaduais em projetos de extensão,
- conclusão da reforma da sede da Secitece,
- avanço do Parque Tecnológico,
- e ampliação da formação de mestres e doutores.
R$ 1,3 bilhão do MCTI para o Ceará em dois anos e meio
O secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda, afirmou que o Ceará recebeu R$ 1,3 bilhão em investimentos federais nos últimos dois anos e meio. Segundo ele, o volume é quase dez vezes maior em relação ao período anterior.
Os recursos incluem programas de apoio à inovação empresarial, infraestrutura científica, bolsas de pesquisa e iniciativas como Tecnova e Centelha. Inácio também destacou o projeto da unidade de medicamentos em Manguinhos, no Eusébio, que deve receber R$ 1 bilhão em investimento federal.
Para ele, feiras como a FdC ajudam a aproximar o setor produtivo das instituições de pesquisa e ampliam o alcance das políticas da Secitece.
IA, juventude e eleições
Convidada da Feira, a comunicadora Gabriela Prioli tratou da relação entre juventude, transformação digital e inteligência artificial. Ela destacou a necessidade de preparação para mudanças aceleradas e atenção aos riscos de manipulação em contextos eleitorais.
Para Prioli, o desafio é manter o elemento humano no centro da discussão tecnológica. “Se as histórias passarem a ser contadas por máquinas, quem nos direciona?”, afirmou.
Feira do Conhecimento segue até sábado
A Feira do Conhecimento 2025 segue até sábado, 8, com programação gratuita no Centro de Eventos do Ceará. O evento reúne universidades, startups, órgãos públicos e empresas interessadas em tecnologias, pesquisa aplicada e formação profissional.
Sexta-feira, 7 de novembro
Palco Conhecimento
14h — Felipe Castanhari: Histórias que ficam: o segredo do conteúdo que atravessa o tempo
15h — Jardel Beck: A mágica do amanhã
16h — Premiação Ceará Faz Ciência e Olimpíada Cearense de Relatividade e Quântica
17h30 — Ceará Awards, com apresentação de Aurineide Camurupim
Palco POP
13h30 — Tecnologias sociais e popularização da ciência, com Inácio Arruda (MCTI)
14h30 — Marketing de influência no futuro dos jovens, com Mayara De Bona (Globo/ViU)
15h45 — Profissão gamer: mesa com criadores do FortalCon
17h — Mercado de games e IA, com Izequiel Nordes (UCEG)
18h — Palestra ASAS, com Nicolinha (divulgadora científica)
Palco TEC
14h — Lançamento: Treina Brasil, com Andressa Sinenberg (AWS)
15h — Ceará Jogos: hub de games do Estado
16h — Inovação e carreiras tech em games públicos, com Lab Íris
17h — Cultura de inovação Amazon (AWS/ETICE)
18h — Design além da criatividade, com Jorge Carvalho
Palco Conexão
14h30 — Segurança cibernética para startups, com CESAR Ventures
15h45 — IA e o futuro do mercado de trabalho (Claro, Monyu, Eduvem e Senai/CE)
Sábado, 8 de novembro
Palco Conhecimento
10h30 — Premiação OBMEP 2024
12h30 — Espetáculo infantil O barquinho e o pescador
15h — Ciência em Show: Loucos por Ciência
16h — Joselma Oliveira: Empreendedorismo motivacional
17h — Premiações de Robótica, Salão do Inventor e Games
17h30 — Bloco do Baqueta — Encerramento no Palco POP
Palco POP
10h — Workshop II Café com Ciência, com Sandra Monteiro (Secitece), Inácio Arruda (MCTI) e Cleyton Monte (Centec)
11h — Workshop Loucos por Ciência — Turma 1
14h — Workshop Loucos por Ciência — Turma 2
15h30 — Propriedade Intelectual, com Fábio Barros (NPO)
Palco TEC
11h — Ciclo de palestras sobre Cultura Oceânica
14h — Soberania digital e software livre (CearaPar, ECA/CCBJ, Lapada Games)
15h — Letramento e transformação digital, com Acrísio Sena
16h — Mesa Ceará Filmes: audiovisual no Estado
17h — Economia Azul (ciclo de palestras)
Palco Conexão
10h — Como criar e proteger marcas registráveis, com Débora Ximenes
14h30 — Regulação e ativos para startups (COINTEC/FIEC, OAB/CE, CearaPar)
15h45 — Como vender mais para quem já é seu cliente, com Denise Barroso
17h — A importância do mentor no ecossistema cearense de inovação, com Débora Silva