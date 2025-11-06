Próximo passo do Ceará é operacionalizar a Lei de Inovação, diz Sandra Monteiro

Sandra Monteiro anuncia próximos passos da Lei de Inovação durante abertura da Feira do Conhecimento 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará começa a preparar a etapa de operacionalização da Lei Estadual de Inovação, sancionada no ano passado. O movimento será iniciado com um evento marcado para esta sexta-feira, 7, que discutirá a criação de um marco legal para compras públicas voltadas à inovação, integrando universidades, empresas e órgãos públicos.



Ceará discute marco legal para compras de inovação

A agenda anunciada pela Secitece pretende avançar em dois eixos: a transição digital do Estado e a regulamentação das compras públicas de inovação. O encontro reunirá representantes da academia, do setor produtivo e de instituições públicas.

Sandra citou experiências de Recife e Goiânia como referências para a elaboração do modelo. Conforme ela, o marco deve permitir maior integração entre o que é produzido pela rede científica e as demandas operacionais dos governos.

Startups devem receber aporte de três grandes investidores

Na avaliação da secretária, o ecossistema local apresenta sinais de amadurecimento. Ela afirma que startups atendidas por programas estaduais registraram aumento de faturamento e maior capacidade de atrair capital externo.



Nesta edição do Conexão & Capital, a organização confirmou a presença de três grandes investidores, dois do Sul e um do Nordeste, que devem trabalhar com aportes superiores aos de investidores-anjo — prática que tradicionalmente marca as fases iniciais dos empreendimentos.

O programa Corredores Digitais, que completa 14 anos, segue como principal porta de entrada para startups em todas as macrorregiões do Estado.

Metas da Secitece para 2025 e 2026

A secretária apresentou ainda metas para os próximos dois anos. Para 2025, a pasta prevê:



atualização do Plano Estadual de Ciência e Tecnologia, alinhado à estratégia nacional do MCTI;

implementação de uma plataforma digital para serviços internos e acadêmicos;



fortalecimento de ações voltadas ao mercado de trabalho nos setores de games e startups. Para 2026, estão previstas:

entregas de novos campi das universidades estaduais,



integração entre instituições federais e estaduais em projetos de extensão,



conclusão da reforma da sede da Secitece,



avanço do Parque Tecnológico,



e ampliação da formação de mestres e doutores.

R$ 1,3 bilhão do MCTI para o Ceará em dois anos e meio

O secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda, afirmou que o Ceará recebeu R$ 1,3 bilhão em investimentos federais nos últimos dois anos e meio. Segundo ele, o volume é quase dez vezes maior em relação ao período anterior.

Os recursos incluem programas de apoio à inovação empresarial, infraestrutura científica, bolsas de pesquisa e iniciativas como Tecnova e Centelha. Inácio também destacou o projeto da unidade de medicamentos em Manguinhos, no Eusébio, que deve receber R$ 1 bilhão em investimento federal.

