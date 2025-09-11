Setor químico quer atrair novos investidores ao Ceará

Beto Chaves, do SindQuímica, destaca a diversidade de setores dentro da indústria do Ceará, que inclui transformação plástica, cosméticos, saneantes, fármacos e tintas / Crédito: AURÉLIO ALVES

O setor químico do Ceará busca atrair novos investidores através de uma combinação de incentivos governamentais, consolidação de pólos industriais e a exposição da alta qualidade e inovação de suas indústrias existentes.

De acordo com presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará, (Sindquímica-CE), Beto Chaves, os incentivos fiscais e tributários do governo são medida crucial para fomentar e acelerar a indústria, e consequentemente atrair novos investidores. “Às vezes o governo acha que a indústria quando bate lá na porta deles parece um 'pidão', né? Mas a questão não é essa. Ao incentivar a cadeia com incentivos fiscais tributários, ele (governo) acelera e fomenta mais a indústria”, diz Beto Chaves. Segundo ele, o Ceará precisa melhorar nesse aspecto, oferecendo condições de incentivo mais acessíveis, similares a estados vizinhos como Pernambuco, que concedem facilmente incentivos de até 99%. O líder sindical sustenta que o incentivo à indústria é fundamental para gerar empregos, tecnologia, inovação e pesquisa, criando um ambiente propício para investimentos. Além disso, aponta, a existência de pólos industriais, como o Pólo Químico em Guaiúba, cidade localizada na região metropolitana de Fortaleza, é uma estratégia que contribui para concentrar e desenvolver a produção local.

O projeto prevê 24 indústrias, com oito já funcionando e sete em construção, e as demais aguardando uma nova fase de infraestrutura governamental. Beto Chaves informa que o Ceará possui "cases de sucesso", como uma indústria de saneantes que é a quarta maior do setor no mundo e a maior da América Latina, destacando-se pela inovação e levando o nome do estado para o cenário mundial. “Essa visibilidade internacional e a capacidade de alcançar múltiplos mercados (um associado, por exemplo, atua em 47 países) demonstram a resiliência e o potencial de expansão das empresas cearenses”, afirma. 8ª Expo Ceará Química quer prospectar R$ 100 milhões Com o propósito de prospectar novos negócios, o Sindquímica-CE está promovendo a 8ª Expo Ceará Química. O evento começou nesta quinta-feira, 11 de setembro, e prossegue até amanhã (sexta-feira, 12), no Hotel Mareiro, em Fortaleza.