Governo do Ceará reúne setor produtivo para debater tarifas de Trump

A ideia é mapear os segmentos mais impactados no Estado e traçar estratégias para redução de danos. Os empresários também pleitearam uma interlocução junto ao Governo Federal no sentido de reforçar o canal de negociação junto aos americanos para redução de tarifas.

Os EUA são hoje o principal parceiro comercial do Ceará. De acordo com dados do Observatório da Indústria do Ceará, somente neste ano, mais de US$ 366,8 milhões em produtos cearenses foram exportados ao país. O número representa 47,61% do volume total.

"Estive reunido com representantes do setor produtivo cearense conversando sobre os impactos das novas taxas dos EUA sobre os produtos brasileiros. Seguiremos trabalhando juntos, Governo e setor privado, dialogando sobre medida para proteger a nossa cadeia produtiva, manter a competitividade das empresas do Ceará no mercado internacional e garantir os empregos gerados para os cearenses", afirmou Elmano.

No último sábado, ele já havia falado sobre a possibilidade de a produção estadual se voltar para outros mercados internacionais, na hipótese de haver dificuldade de exportação para os Estados Unidos. A ideia dele é se antecipar, encontrando alternativas de comercialização antes mesmo de qualquer aumento da taxação.