Siará Tech Summit: colunistas do OP+ debatem IA e games

Colunistas do O POVO+ debatem inteligência artificial e o mercado de games no Siará Tech SummitStand do O POVO no evento reúne especialistas para discutir o avanço da IA e o papel do Ceará como novo polo nacional no desenvolvimento de jogos eletrônicos
O stand do O POVO no Siará Tech Summit 2025 se tornou um ponto de encontro para discussões profundas sobre tecnologia, inovação e o papel do Ceará no cenário digital.
Entre os temas em destaque, a inteligência artificial e o crescimento da indústria de jogos eletrônicos no Estado têm ganhado espaço nas entrevistas conduzidas pelo coordenador de dados e colunista de games do O POVO+, Wanderson Trindade.
Na abertura do espaço, Wanderson conversou com o também colunista do O POVO+, Vladimir Nunan, CEO da startup Eduvem.
Especialista em tecnologia e educação, Nunan traça um panorama sobre a popularização da IA, da sua origem, nos anos 1950, com figuras como Alan Turing, ao “boom” da década de 2020.
Ele defende que o Brasil precisa desenvolver suas próprias soluções de IA para garantir soberania tecnológica e inclusão, destacando que o uso de ferramentas estrangeiras pode gerar erros de interpretação do português brasileiro devido às barreiras linguísticas e estruturais.
Para Nunan, a inteligência artificial deve ser entendida como uma “tecnossespécie”, um instrumento de aprimoramento humano. Ele reforça a urgência de investimentos em pesquisa nacional e a necessidade de manter viva a conexão humana e o pensamento crítico em meio à transformação digital acelerada.
O primeiro dia de entrevistas contou também com Vinicius Lima, CEO do Studio Bravika e desenvolvedor de jogos eletrônicos.
Ele compartilha sobre os desafios e oportunidades de produzir games no Ceará, ressaltando que o Estado tem potencial para se destacar no setor mesmo diante das limitações geográficas e estruturais.
As entrevistas estão disponíveis no canal do YouTube do O POVO e seguem ao longo da semana.
Confira as atrações desta quinta no stand do O POVO
Nesta quinta-feira, 9, o stand recebe Lavinia Morais, diretora da Plot Twist Games, que compartilha sua trajetória à frente do estúdio sediado em Juazeiro do Norte, e Daniel Gularte, CEO do Instituto Bojogá, que analisa como o Ceará vem se consolidando como referência nacional na produção de jogos.