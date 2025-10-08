Siará Tech Summit: colunistas do OP+ debatem IA e games

Stand do O POVO no evento reúne especialistas para discutir o avanço da IA e o papel do Ceará como novo polo nacional no desenvolvimento de jogos eletrônicos

O stand do O POVO no Siará Tech Summit 2025 se tornou um ponto de encontro para discussões profundas sobre tecnologia, inovação e o papel do Ceará no cenário digital.

Entre os temas em destaque, a inteligência artificial e o crescimento da indústria de jogos eletrônicos no Estado têm ganhado espaço nas entrevistas conduzidas pelo coordenador de dados e colunista de games do O POVO+, Wanderson Trindade.

Na abertura do espaço, Wanderson conversou com o também colunista do O POVO+, Vladimir Nunan, CEO da startup Eduvem.

Especialista em tecnologia e educação, Nunan traça um panorama sobre a popularização da IA, da sua origem, nos anos 1950, com figuras como Alan Turing, ao “boom” da década de 2020.

Ele defende que o Brasil precisa desenvolver suas próprias soluções de IA para garantir soberania tecnológica e inclusão, destacando que o uso de ferramentas estrangeiras pode gerar erros de interpretação do português brasileiro devido às barreiras linguísticas e estruturais.