Complexo do Pecém assina acordo com Porto de Rostock

O objetivo do acordo é levar energia e produtos verdes do Brasil para a Alemanha e o Leste Europeu / Crédito: JÚLIO CAESAR

Os Portos do Pecém e de Rostock, na Alemanha, assinaram um memorando de entendimento (MoU) para fortalecer o Corredor Verde de Hidrogênio. A resolução se soma às parcerias já estabelecidas com o Porto de Roterdã (Holanda) e o Porto de Duisport (Alemanha), e, conforme os envolvidos, representa um passo estratégico crucial para consolidar o Pecém como um hub global de energia verde para o Brasil.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os negócios focam no transporte de combustíveis alternativos. Isso inclui: metanol, amônia verde e outros derivados. O objetivo é levar essa energia e produtos verdes do Brasil para a Alemanha e o Leste Europeu, apoiando simultaneamente os objetivos de descarbonização e segurança energética da Europa e alinhando-se com as metas climáticas do continente. “É mais um passo estratégico para consolidar o Pecém como um hub global de energia verde, fortalecendo nossa posição não apenas como polo industrial e logístico do Nordeste, mas também como protagonista mundial na transição energética. A parceria abre oportunidades concretas de desenvolvimento econômico e social para o Ceará e para o Brasil”, destaca Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém.