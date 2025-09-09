Pecém tem novo terminal de cargas frias para armazenar produtos afetados pelo tarifaço

Fortaleza, CE, BR 17.07.25 Operações de carga no Porto do Pecém - Containers (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Uma solução imediata para armazenagem de produtos perecíveis afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Assim, os diretores da Fracht Log - empresa brasileira que faz parte do grupo suíço Fracht AG -, apresentaram o armazém frigorífico inaugurado nesta terça-feira, dia 9, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O terminal foi planejado para atender produtos que exigem uma cadeia de frio contínua, como frutas, pescados e carnes, garantindo temperatura controlada do início ao fim do processo. Isso potencializa a vocação do Ceará para a exportação desses produtos com mais segurança e previsibilidade logística. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), não participou da inauguração, mas enviou uma mensagem de licença ambiental, liberando o funcionamento imediato da empresa. Por meio das redes sociais, o governador cearense comemorou o fortalecimento de parcerias que geram desenvolvimento para o Ceará. “O Ceará segue avançando com mais um grande empreendimento. Em reunião com a diretoria do grupo suíço Fracht AG, fortalecemos parcerias e incentivos. A empresa inaugura hoje o terminal que vai integrar rodovia, porto e, em breve, ferrovia, com a chegada da Transnordestina, tornando o Ceará ainda mais forte como hub logístico do Nordeste”, pontuou Elmano de Freitas.

Thiago Abreu, diretor-geral da Fracht Log, afirmou que o empreendimento vai ajudar as empresas que foram prejudicadas pelo "tarifaço", especialmente aquelas que exportavam pescados para o mercado norte-americano e estão impedidas de fazê-lo. “Viemos para auxiliar essas empresas, permitindo que seus produtos fiquem em condição segura até que novos mercados sejam encontrados ou que as cargas sejam decididas para o mercado nacional", disse o executivo. Segundo o executivo, as cargas congeladas podem ficar armazenadas entre 30 e 60 dias sem problemas, o que dá tempo para os clientes encontrarem outros destinos.

O empreendimento se posiciona como o único armazém frigorífico para cargas frias e congeladas na região portuária. Isso cria uma necessidade preenchida para produtos como pescados, frutas e outras cargas que requerem controle de temperatura. Thiago Abreu destacou a localização "estratégica e bem privilegiada", permitindo que produtos de outros estados (não apenas do Nordeste) encontrem no Porto de Pecém um ponto de partida com “tempos mais curtos para viagens" para continentes como América do Norte, Ásia, África e Europa, servindo como um hub para exportadores que buscam eficiência logística. De acordo com o executivo, já há um contato com cerca de 50 empresas interessadas em trazer cargas. A principal estratégia da empresa, aponta Thiago Abreu, é ser o ponto de referência para armazenamento de cargas frias e congeladas na região portuária, atraindo produtos que necessitam dessa infraestrutura específica.