Movimentação de contêineres no Complexo do Pecém cresce 37% nos oito primeiros meses do ano

Movimentação geral no terminal portuário também avançou, cerca de 7%, chegando a 13 milhões de toneladas no período. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Complexo do Pecém registrou um crescimento de 37% nos oito primeiros meses de 2025, mesmo em um cenário de instabilidade gerado pelo “tarifaço” aplicado pelos Estados Unidos a diversos países do mundo, com destaque para a taxação de 50% para grande parte dos produtos brasileiros. Ao todo foram movimentados 444.999 TEUs (unidade equivalente a contêiner de 20 pés) entre janeiro e agosto deste ano.

O novo serviço de navegação é operado pela MSC em parceria com a APM Terminals e estabelece uma conexão direta entre os principais portos da Ásia e o Porto do Pecém, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na África. De acordo com informe do Complexo do Pecém, a rota oferece “uma alternativa eficiente e competitiva para o comércio internacional”, além de abrir “oportunidades significativas para exportadores e importadores do Nordeste, promovendo maior agilidade nas operações e redução de custos logísticos”.