MPT-CE investiga calote em dívidas trabalhistas no Pecém

Atraso de pagamentos de verbas rescisórias a cerca de terceirizados demitidos do Porto do Pecém atingiria cerca de 200 trabalhadores / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ministério Público do Trabalho do Ceará confirmou que está com dois procedimentos para investigar denúncias de atraso de pagamentos de verbas rescisórias a cerca de 200 terceirizados demitidos do Porto do Pecém. O POVO trouxe o caso na última segunda-feira, 6. Segundo o MPT-CE “existem dois procedimentos ativos em face da empresa Fortal Empreendimentos LTDA e da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Cipp que envolve atraso ou não pagamento das verbas rescisórias. Um dos procedimentos está em persecução ministerial (busca de punição a um infrator) e outro está sob sigilo”.

“Os trabalhadores têm buscado esclarecimentos junto ao setor de Recursos Humanos, mas não obtém qualquer resposta sobre a data em que será efetuado o pagamento das verbas rescisórias devidas. Ninguém recebeu e não temos nenhuma perspectiva”, prosseguiu a fonte.



“Os pagamentos rescisórios deveriam ter sido quitados em 25 de setembro, em conformidade com a data de baixa registrada nas carteiras. Inclusive, o saque do FGTS foi liberado. Todavia, a empresa não efetuou o depósito da multa de 40%, devida em razão da rescisão contratual, configurando descumprimento legal”, avalia o denunciante. Resposta do Complexo do Pecém Por sua vez, a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A), empresa que administra o Complexo do Pecém, disse, em nota, “que o contrato mantido com a empresa Fortal Empreendimentos para prestação de serviços terceirizados já foi integralmente encerrado, com todas as obrigações contratuais devidamente quitadas”. A companhia defendeu ainda, no comunicado, que “não há, portanto, qualquer pendência da Cipp S/A por obrigações trabalhistas, financeiras ou de outra natureza relacionadas à referida empresa e empregados da mesma”.

“Ainda assim, ao tomar conhecimento de alegações de descumprimento trabalhista por parte da Fortal, em atitude colaborativa e de boa-fé, a Companhia comunicou formalmente o fato ao Ministério Público do Trabalho com objetivo de acelerar a resolução do caso e, dessa forma, o pagamento das rescisões dos empregados da Fortal”, concluiu o informe da companhia. Resposta da Fortal Empreendimentos Já a Fortal Empreendimentos mandou a seguinte nota como resposta às denúncias: A direção da empresa vem, por meio desta, prestar esclarecimentos acerca de recente reportagem veiculada na imprensa que faz menção a alegado descumprimento de obrigações trabalhistas.