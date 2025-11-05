Conexão Capital impulsiona inovação aproxima startups grandes empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conexão & Capital impulsiona inovação e aproxima startups de grandes empresas

Evento que ocorre dentro da programação da Feira do Conhecimento aposta em formato dinâmico para impulsionar investimentos e fortalecer o ecossistema tecnológico do Estado
Atualizado às
Mariah Salvatore
Tipo Notícia

De um lado, startups cearenses em busca de investimento. Do outro, gigantes da indústria e do varejo como M. Dias Branco, Pague Menos e ArcelorMittal, interessados em resolver desafios reais do mercado. E, na outra ponta, gestores de fundos de investimentos dispostos a fazer negócio.

No centro dessas conversas está o Conexão & Capital 2025, encontro que, a partir desta quinta-feira, 6, até sábado, dia 8, transforma o Centro de Eventos do Ceará em uma vitrine de inovação e negócios. A entrada é gratuita.

A atividade integra a Feira do Conhecimento, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em parceria com a Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico.

A proposta do evento, considerado o maior de inovação aberta do Ceará, é encurtar a distância entre boas ideias e o capital necessário para tirá-las do papel. O formato segue o modelo de speed dating, no qual as startups têm poucos minutos para apresentar seus projetos a investidores-anjo, fundos de venture capital e empresas-âncoras.

A seleção dos encontros é feita a partir do cruzamento entre o perfil das soluções apresentadas e as demandas de inovação das empresas participantes, um modelo que favorece negociações ágeis e direcionadas.

Mais do que uma rodada de negócios, o Conexão & Capital simboliza o amadurecimento do ecossistema de inovação cearense, hoje composto por hubs, aceleradoras, universidades e instituições públicas que atuam de forma integrada.

Rafael Silveira, diretor de operações da Casa Azul Ventures, explica que o Conexão & Capital funciona como um catalisador de liquidez para o ecossistema.

"Em mercados de inovação emergentes, como o nosso, existe uma inércia natural que dificulta a conexão espontânea entre o capital e as boas teses de negócio. O evento cria um momento deliberado de alta densidade, forçando um alinhamento de foco: de um lado, investidores e corporações olhando para um portfólio curado de startups; do outro, empreendedores tendo acesso direto a tomadores de decisão. Essa 'parada forçada' é crucial para quebrar a inércia." 

O que, na prática, contribui também para descentralização dos financiamentos de inovação no País, reforça Bruna Félix, coordenadora de novos negócios do Instituto Atlântico.

A entidade, por meio do seu veículo de venture capital, o Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração (Praia), vai atuar na curadoria tecnológica e na mediação entre startups e investidores.  

"O Conexão & Capital é uma excelente oportunidade de dar luz para o que o Ceará produz de inovação. É um evento emblemático porque coloca o Estado na rota dos investimentos brasileiros, tradicionalmente, mais concentrados, no eixo RJ-SP".

A programação da Feira do Conhecimento 2025 (FdC) busca posicionar o Estado entre os principais polos de inovação do Nordeste.

Dentre outras atividades, haverá a Mostra de Startups, com curadoria do hub Corredores Digitais, reunindo iniciativas que nasceram no Estado e hoje ganham visibilidade no mercado nacional.

Já o Ceará Awards, em sua quarta edição, reconhece quem são os protagonistas da inovação, premiando pessoas e instituições que impulsionam o desenvolvimento tecnológico e criativo cearense.

O evento deve impulsionar novas parcerias em áreas estratégicas como energia, sustentabilidade, tecnologia da informação e impacto social.

A expectativa é que os encontros resultem em investimentos concretos e consolidem o Ceará como um território fértil para negócios baseados em tecnologia e colaboração.

“Mapeamos as teses de interesse das empresas âncora e o estágio ou vertical das startups para gerar agendas personalizadas”, explica Humberto Lima, CEO do Ninna Hub.

Serviço

Feira do Conhecimento 2025 (FdC)

Quando: De 6 a 8 de novembro
Local: Centro de Eventos do Ceará
Entrada gratuita
Programação e inscrições: feiradoconhecimento.com.br
Realização: Governo do Ceará / Secitece

