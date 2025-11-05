Conexão Capital impulsiona inovação aproxima startups grandes empresas

Conexão & Capital ocorre dentro da programação da Feira do Conhecimento / Crédito: Thiago Gaspar

De um lado, startups cearenses em busca de investimento. Do outro, gigantes da indústria e do varejo como M. Dias Branco, Pague Menos e ArcelorMittal, interessados em resolver desafios reais do mercado. E, na outra ponta, gestores de fundos de investimentos dispostos a fazer negócio.

No centro dessas conversas está o Conexão & Capital 2025, encontro que, a partir desta quinta-feira, 6, até sábado, dia 8, transforma o Centro de Eventos do Ceará em uma vitrine de inovação e negócios. A entrada é gratuita.

A atividade integra a Feira do Conhecimento, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em parceria com a Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico. A proposta do evento, considerado o maior de inovação aberta do Ceará, é encurtar a distância entre boas ideias e o capital necessário para tirá-las do papel. O formato segue o modelo de speed dating, no qual as startups têm poucos minutos para apresentar seus projetos a investidores-anjo, fundos de venture capital e empresas-âncoras.

A seleção dos encontros é feita a partir do cruzamento entre o perfil das soluções apresentadas e as demandas de inovação das empresas participantes, um modelo que favorece negociações ágeis e direcionadas.

Mais do que uma rodada de negócios, o Conexão & Capital simboliza o amadurecimento do ecossistema de inovação cearense, hoje composto por hubs, aceleradoras, universidades e instituições públicas que atuam de forma integrada. Rafael Silveira, diretor de operações da Casa Azul Ventures, explica que o Conexão & Capital funciona como um catalisador de liquidez para o ecossistema. "Em mercados de inovação emergentes, como o nosso, existe uma inércia natural que dificulta a conexão espontânea entre o capital e as boas teses de negócio. O evento cria um momento deliberado de alta densidade, forçando um alinhamento de foco: de um lado, investidores e corporações olhando para um portfólio curado de startups; do outro, empreendedores tendo acesso direto a tomadores de decisão. Essa 'parada forçada' é crucial para quebrar a inércia."

